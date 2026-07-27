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Crímenes de lesa humanidad

La ONU instó a Venezuela a reconsiderar retirarse de la Corte Penal Internacional

La medida "sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos", destacó un comunicado de una misión de Naciones Unidas.

El secretario general de la ONU, António Guterres. ReutersEl secretario general de la ONU, António Guterres. Reuters
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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela expresó este lunes (27.07.2026) su profunda preocupación por el anuncio de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), y pidió a las autoridades que reconsideren esta decisión.

"Un momento crítico para el país"

La medida "sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos", destacó un comunicado de la misión, en el que se señaló que llega en un momento crítico para el país, "cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de los venezolanos a la justicia y la verdad".

(260220) -- CARACAS, 20 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 19 de febrero de 2026 de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, hablando durante una conferencia de prensa después de promulgar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en Caracas, Venezuela. Rodríguez promulgó el jueves la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que, a su juicio, significa "una nueva etapa" en la vida nacional del país sudamericano. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (oa) (ra) (ce)La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Xinhua.

Con esta decisión el Gobierno venezolano, que no ha adoptado ninguna medida significativa para avanzar en las investigaciones sobre las graves violaciones cometidas en la última década, "busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar precisamente esa rendición de cuentas a nivel nacional", lamentó la misión.

Decisión "firme e irrevocable"

Venezuela anunció el viernes su decisión "firme e irrevocable" de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada definitiva de la CPI, por considerar que ese organismo responde a un "sesgo" que ha concentrado su labor de manera "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos.

Mirá tambiénVenezuela inicia su retiro rotundo de la Corte Penal Internacional

El gobierno inició el proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 durante el mandato de Nicolás Maduro.

La decisión fue comunicada al secretario general de la ONU, António Guterres, por instrucciones de Delcy Rodríguez, quien encabeza el gobierno venezolano, y establece el inicio del procedimiento previsto en el Estatuto de Roma, cuyo retiro se hará efectivo dentro de un año.

El gobierno venezolano justificó la medida al afirmar que la CPI actúa con un sesgo geográfico y cuestionó su imparcialidad. La Corte, por su parte, lamentó la decisión y recordó que busca combatir la impunidad por los crímenes internacionales más graves.

Según un experto, Nicolás Maduro transformó definitivamente el proyecto bolivariano en un régimen no democrático.Nicolás Maduro, expresidente venezolano. Archivo.

Además, la CPI ya había desestimado denuncias presentadas por Venezuela contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, al considerar que no constituían crímenes de lesa humanidad.

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