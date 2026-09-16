Entre detenciones ilegales, desapariciones forzadas, leyes contra la disidencia, la situación de los derechos humanos en Venezuela continúa a la espera de cambios "reales y significativos", pese a unas "limitadas mejoras", consideraron investigadores de la ONU este miércoles (16.09.2026).
Según la ONU, el aparato represivo de Venezuela continúa "intacto"
La ONU denuncia que tras la captura de Nicolás Maduro persisten la tortura, las detenciones arbitrarias y las estructuras de seguridad vinculadas a abusos.
"A pesar de las limitadas mejoras observadas en la situación de los derechos humanos en Venezuela, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas", afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela en un comunicado.
El informe presentado en Ginebra
Publicado al margen de la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el texto afirma que, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto del presidente Nicolás Maduro, la misión observó "una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas".
Además, en los meses siguientes al arresto de Maduro, las autoridades liberaron a cientos de personas que estaban detenidas por motivos políticos y suavizaron ligeramente las normas sobre manifestaciones y la participación de la sociedad civil, afirman los investigadores.
Falta de reformas institucionales de fondo
Sin embargo, el grupo lamenta la ausencia de "reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos".
"Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas", alertan.