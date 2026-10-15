Un tiroteo ocurrido este jueves en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregon en Estados Unidos, dejó cuatro personas muertas: tres niños y un adulto.
Cuatro muertos en un tiroteo dentro de una escuela primaria de Oregon
Tres niños y un adulto murieron durante un ataque en la escuela Silver Rail, en Bend. El sospechoso también falleció y la Policía investiga quién lo abatió.
El ataque tuvo lugar en la escuela Silver Rail, donde poco después también fue hallado muerto el presunto agresor.
Cómo comenzó el ataque
Según los primeros reportes, una llamada inicial alertó sobre un disparo contra un automóvil.
Minutos después comenzaron a recibirse nuevos avisos por un tirador activo dentro del establecimiento educativo.
La Policía desplegó un amplio operativo y confirmó poco después que el sospechoso había sido abatido.
Investigan quién mató al atacante
Las autoridades todavía no pudieron establecer quién efectuó el disparo que terminó con la vida del sospechoso.
“No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte”, explicó Sheila Miller, portavoz del departamento de Policía.
La investigación busca reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar cómo ingresó el tirador a la escuela.
Traslados y operativo de emergencia
Los servicios de emergencia trasladaron al menos a dos personas a un hospital de la zona.
Frente al establecimiento se concentraron numerosos familiares mientras trabajaban policías, ambulancias y bomberos.
La escuela tenía 459 alumnos matriculados y recibe estudiantes desde jardín de infantes hasta quinto grado.
Una ciudad a más de 160 kilómetros de Portland
Bend se encuentra a más de 160 kilómetros al sudeste de Portland.
La zona permaneció bajo un fuerte operativo de seguridad mientras las autoridades notificaban a las familias y reunían testimonios.
Por el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad de las víctimas ni del atacante.
Más de 350 tiroteos masivos en 2026
Estados Unidos acumuló más de 350 tiroteos masivos en lo que va del año, según Gun Violence Archive.
La organización considera dentro de esa categoría los hechos en los que cuatro o más personas resultan muertas o heridas, sin contar al atacante.
Días atrás, otro tiroteo en Erie, Pensilvania, dejó al menos ocho muertos, entre ellos dos niños.