Escasez de agua y alimento

Invasión de osos en el oeste de EE.UU.: la sequía récord impulsa una crisis sin precedentes en zonas urbanas

Desesperados por acumular reservas antes de la hibernación, miles de ejemplares rompen récords de incursiones en ciudades, comercios y viviendas, provocando una escalada histórica de encuentros, ataques fatales y muertes de animales.