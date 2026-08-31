Un devastador período de sequía en el oeste de Estados Unidos destruyó casi el 90 % de las fuentes naturales de alimento de la fauna silvestre, desencadenando una invasión masiva de osos en zonas urbanas.
Invasión de osos en el oeste de EE.UU.: la sequía récord impulsa una crisis sin precedentes en zonas urbanas
Desesperados por acumular reservas antes de la hibernación, miles de ejemplares rompen récords de incursiones en ciudades, comercios y viviendas, provocando una escalada histórica de encuentros, ataques fatales y muertes de animales.
Desesperados por ganar peso antes de la hibernación, miles de ejemplares irrumpen en barrios, escuelas y viviendas, generando una escalada de encuentros que ya marca récords históricos de avistamientos, ataques fatales y muertes de animales.
Cifras récord y desborde en las comunidades
El avance de la fauna silvestre sobre las zonas pobladas alcanzó niveles críticos durante este verano de 2026. Colorado encabeza la alerta regional con más de 7.000 avistamientos en lo que va del año, superando el máximo histórico registrado en 2019.
La presión es continua: el estado contabiliza al menos seis ataques a personas en el año y entre un 1,5 % y un 2 % de las intervenciones terminan en la eutanasia de los ejemplares, según reportó Jonathan Livingston, vocero de Colorado Parks and Wildlife (CPW).
La gravedad del escenario se replica en los estados vecinos:
- Nuevo México: Oficiales y residentes mataron a 187 osos en 2026 —la cifra más alta desde 2011— y reubicaron a 51 ejemplares. Además, la policía confirmó la muerte de un hombre tras el ataque de un oso, lo que representó el primer evento fatal registrado en la jurisdicción en 25 años.
- Utah: Las autoridades eutanasiaron a 39 animales en lo que va del año, alcanzando un récord anual absoluto.
- Montana: Se registraron 24 muertes de osos grizzly tras enfrentamientos con personas, ataques a ganado o atropellamientos en rutas. En mayo, un ataque fatal se cobró la vida de un hombre en el Parque Nacional Glacier.
La sequía como detonante ecológico
La causa de este comportamiento masivo se origina en la profunda aridificación del terreno. La dieta regular de los osos negros se compone en un 90 % de plantas, pastizales, bayas y frutos silvestres. Al secarse el ecosistema, los animales apelan a su agudo sentido del olfato para rastrear comida en contenedores de basura, cocinas e incluso estaciones de bomberos.
El biólogo y especialista en osos negros Jon Beckmann sintetizó el momento actual como un desafío extremo e inédito: "Es como poner a prueba a los osos de una manera en que nunca antes fueron probados, y también poner a prueba a los humanos". A esta crisis ambiental se suma la expansión urbana de las últimas cinco décadas, que duplicó la población humana e invadió terrenos históricos de forrajeo.
Recomendaciones y pautas de seguridad
Frente al incremento de incidentes dentro de las viviendas, especialistas del programa nacional BearWise enfatizaron que los osos no suelen buscar el ataque a personas, pero advirtieron sobre la necesidad de reconocer sus conductas para actuar en consecuencia:
Comportamiento defensivo: Si el animal resopla, gime o hace rechinar las mandíbulas, está respondiendo con estrés. Se debe mantener la posición y, ante un contacto físico, hacerse el muerto cubriendo la cabeza.
Comportamiento depredador: Si el despliegue es silencioso y de acercamiento deliberado, se debe gritar, arrojar objetos, accionar repelente en aerosol y contraatacar activamente en caso de embestida.
Por su parte, el biólogo Nate Bowersock remarcó la importancia de no alimentar jamás a los osos durante las sequías, advirtiendo que este gesto genera un condicionamiento que mantiene al animal cerca de las casas aun cuando la falta de agua remita.
El panorama a corto plazo prevé una intensificación de las irrupciones a medida que comience el otoño, la etapa crucial en la que los animales entran en hiperfagia para ganar peso antes de la hibernación. Exautoridades de manejo de fauna advierten sobre un posible "Armagedón" de encuentros entre septiembre y octubre si las comunidades no extreman las medidas de prevención y resguardo de residuos.