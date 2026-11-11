Columbia Británica

Canadá: sacrificaron a los cuatro osos grizzly que mataron a una madre y su hija

En el marco de la investigación por la muerte de Jennifer Balcarras, de 48 años, y su hija Selah Reed, de 20, "Las pruebas recabadas, así como el ADN animal, fueron analizadas y se vincularon de forma concluyente con una hembra y sus tres crías", que fueron sacrificados por las autoridades.