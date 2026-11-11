Cuatro osos grizzly fueron sacrificados en relación con un ataque mortal a una madre y su hija en la provincia canadiense de Columbia Británica.
Canadá: sacrificaron a los cuatro osos grizzly que mataron a una madre y su hija
En el marco de la investigación por la muerte de Jennifer Balcarras, de 48 años, y su hija Selah Reed, de 20, "Las pruebas recabadas, así como el ADN animal, fueron analizadas y se vincularon de forma concluyente con una hembra y sus tres crías", que fueron sacrificados por las autoridades.
Jennifer Balcarras, de 48 años, y su hija Selah Reed, de 20, fallecieron a principios de este mes tras salir a dar un paseo por la tarde en una zona de senderos en Bella Coola.
El Servicio de la Oficina de Conservación de la Columbia Británica (BCCOS) inició una investigación sobre sus muertes y las pruebas forenses confirmaron que una hembra y sus tres cachorros fueron los responsables del ataque.
Los cuatro ejemplares fueron destruidos "de acuerdo con las directrices provinciales de respuesta a conflictos entre humanos y vida silvestre" para proteger al público, dijo el inspector Jeff Tyre del Servicio de Conservación de la Vida Silvestre de la Columbia Británica (BCCOS) en una actualización el martes.
"Las pruebas recabadas en la investigación, así como el ADN animal, fueron analizadas y se vincularon de forma concluyente con una hembra y sus tres crías", añadió.
Un comportamiento depredador poco habitual
El ataque "probablemente implicó un comportamiento depredador", lo cual, según Tyre, es "muy raro".
Añadió que más de una docena de agentes de conservación participaron en la investigación durante la última semana, en medio de "un terreno y condiciones climáticas difíciles".
Balcarras y Reed eran "como dos gotas de agua", se llevaban "realmente muy bien" y compartían muchas aficiones, según declaró Josh, el hermano de Balcarras, a la cadena CBC.
"Cuando Jenny hacía senderismo, Selah estaba justo a su lado", dijo.
Sin vínculo con ataques previos
Tyre afirmó que las pruebas de ADN también confirmaron que los cuatro osos no estuvieron involucrados en un ataque ocurrido en 2025 contra un grupo escolar, también en la zona de Bella Coola.
En el incidente ocurrido en noviembre del año pasado, 11 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y el oso responsable nunca fue encontrado.
"Hoy, los miembros del Servicio de Agentes de Conservación de la Columbia Británica nos han informado de que han capturado y sacrificado a los osos implicados en el reciente ataque mortal", declaró Samuel Schooner, jefe electo de la Nación Nuxalk, en un comunicado.
“Queremos agradecer al Servicio de Agentes de Conservación de la Columbia Británica su dedicación y arduo trabajo para resolver este incidente. Este ataque ha reavivado profundamente el dolor de nuestra comunidad, que aún se está recuperando del ataque del año pasado. Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas”, concluyeron.