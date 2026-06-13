El gobierno de Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, aseguró que un acuerdo de paz entre ambas partes podría concretarse en las próximas 24 horas. Según la administración pakistaní, el proceso se encuentra en su etapa final y avanza hacia una posible firma digital del entendimiento.
Estados Unidos e Irán, cerca de un acuerdo de paz con mediación de Pakistán
Con expectativas de firma digital inminente, el proceso de paz avanza, aunque persisten tensiones geopolíticas y desafíos en la implementación del acuerdo.
El primer ministro Shehbaz Sharif sostuvo en la red social X que “estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz” y anticipó que, una vez concluida la negociación, se prevé una firma electrónica seguida de conversaciones técnicas en los próximos días.
Declaraciones cruzadas
En la misma línea, el canciller iraní Abbas Araghchi había señalado que el principio de acuerdo con Estados Unidos estaba “más cerca que nunca” y que la firma podría realizarse en el corto plazo, incluso en uno o dos días.
El funcionario explicó que el entendimiento se rubricaría de forma digital, con la firma de ambas partes a distancia, descartando un acto presencial. Luego de esa instancia, se emitiría un anuncio oficial una vez finalizadas las negociaciones.
Araghchi pidió prudencia a los medios de comunicación y advirtió sobre la difusión de especulaciones que, según indicó, podrían afectar el avance del proceso diplomático.
El memorándum en discusión
El denominado Memorándum de Islamabad fue descrito por autoridades iraníes como un documento “positivo para los intereses de Irán”. Según detalló el canciller, el texto tiene pocas páginas, pero fue objeto de revisiones durante más de dos meses de negociación.
El acuerdo no incluiría por el momento la cuestión del enriquecimiento de uranio ni la reconstrucción de zonas afectadas por conflictos previos, temas que quedarían para etapas posteriores de diálogo.
Tensión regional
Pese a los avances diplomáticos, la situación en Medio Oriente continúa marcada por la tensión. Araghchi acusó a Israel de intentar interferir en las negociaciones y advirtió que Irán se encuentra preparado ante cualquier escenario de confrontación.
En paralelo, Estados Unidos informó sobre operaciones de seguridad en el estrecho de Ormuz, donde aseguró haber interceptado drones lanzados contra buques comerciales. Según el Comando Central estadounidense, el tráfico marítimo en la zona se mantiene operativo.
Además, persisten versiones cruzadas sobre eventuales desbloqueos de fondos iraníes, negadas por la administración estadounidense, que insiste en que cualquier beneficio económico dependerá del cumplimiento de los compromisos del acuerdo.