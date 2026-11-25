El cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández sostuvo que Francisco no regresó a la Argentina durante su pontificado porque había recibido información de inteligencia sobre posibles acciones en su contra. Según explicó, su preocupación era que una visita derivara en un escándalo perjudicial para la sociedad.
Por qué Francisco no volvió a la Argentina: el cardenal que editó su diario habló de informes de inteligencia
“Tucho” Fernández aseguró que el Papa temía que organizaran acciones en su contra. Según su relato, le preocupaba el efecto de un escándalo sobre la sociedad argentina.
“Tenía información de inteligencia, los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra”, afirmó en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, difundida en el marco de la publicación de los escritos personales de Jorge Bergoglio.
Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de sus colaboradores más cercanos, estuvo a cargo de editar y publicar el diario íntimo del Pontífice. En ese contexto, ofreció su explicación sobre la ausencia de Francisco en el país durante sus 12 años al frente de la Iglesia.
El temor a un escándalo
El cardenal planteó que la decisión no estaba relacionada con una dificultad personal para soportar críticas. “No era un problema para su ego. Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo ‘Me lo merezco’”, expresó.
“Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino”, agregó. La explicación de Fernández vincula así la falta de una visita con las consecuencias que, según su testimonio, Bergoglio temía que pudiera tener un episodio político durante su estadía.
A qué sectores señaló el cardenal
Fernández atribuyó esas posibles acciones a sectores de la extrema derecha nacionalista y de la extrema derecha neoliberal. Se trata del señalamiento realizado por el cardenal durante la entrevista.
“No se llevan bien entre sí, pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable”, sostuvo al describir su interpretación de la oposición que enfrentaba Francisco.
Los relatos que aparecen en el diario
Los escritos también incluyen experiencias que Francisco describió como encuentros con el diablo. En una anotación del 24 de enero de 2021, dejó constancia de tres episodios: dos durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires y otro en Roma, después de un viaje a Chile.
“He visto al diablo”, escribió Bergoglio sobre esas vivencias personales. Los recuerdos volvieron a aparecer en una revisión de su vida registrada en agosto de 2024.
Al narrar el primero de esos episodios, relató que viajaba en un automóvil cuando advirtió una figura que identificó con el demonio. “No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, anotó sobre aquella experiencia.