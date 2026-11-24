Ecos y repercusiones de su visita

¿A qué nos interpela la presencia del papa León XIV en Argentina?

¿Cómo se canalizará la participación de más de seis millones de personas en las masivas misas celebradas por el santo padre? ¿Seguiremos enfrascados en los intereses cortoplacistas o será el inicio de un cambio verdadero y profundo en nuestros corazones?