"Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. ¡Argentina, levántate y camina!", arengó el papa León XIV en la última misa frente a la basílica de Luján, de la que participaron más de dos millones de personas.
¿A qué nos interpela la presencia del papa León XIV en Argentina?
¿Cómo se canalizará la participación de más de seis millones de personas en las masivas misas celebradas por el santo padre? ¿Seguiremos enfrascados en los intereses cortoplacistas o será el inicio de un cambio verdadero y profundo en nuestros corazones?
Y agregó: "Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada eucaristía. Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión".
A decir verdad, fueron casi tres días intensos que se vivieron con la presencia del sucesor de Pedro durante masivas misas celebradas Buenos Aires, Córdoba y Luján, como así encuentros en distintos ámbitos sociales y políticos.
En la Casa Rosada con el presidente Javier Milei; en el Palacio Libertad ante autoridades nacionales; con los enfermos en el Cottolengo Don Orione de Claypole. También estuvo el encuentro con el mundo del trabajo en la UCA (Universidad Católica Argentina), así como el que mantuvo con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
O con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral cordobesa; con los jóvenes en el Monumento de los Españoles y el de la cárcel federal en Villa Devoto, entre otros.
En la misa multitudinaria celebrada en Córdoba en el predio de Fadea (Fábrica Argentina de Aviaciones), de la que estuve presente, el papa León XIV valoró el testimonio de los santos, especialmente con una memoria agradecida al cura José Brochero y a Mama Antula -ambos canonizados por el papa Francisco-, con un llamado a abrir los corazones para caminar hacia la santidad, a la que estamos todos invitados.
A lo largo de estos días en la Argentina, Robert Francis Prevost pronunció varios mensajes que totalizan 91 páginas, para seguir masticando y rumiando. Voy a citar los que más resonaron a manera personal, aclarando que cada uno reflexionará estas frases y muchas más.
"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", destacó en la visita al Cottolengo.
"Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia", dijo en la reunión con el mundo laboral.
También aprovechó la ocasión para remarcar "la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del evangelio, expresado en la Doctrina Social de la Iglesia. El futuro beato con una concepción cristiana del hombre".
"Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", denunció ante miles de jóvenes.
"La cárcel es también testigo de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo", expresó ante las personas privadas de libertad.
Frente a estas situaciones temporales de crisis que vivimos los seres humanos, la visita pastoral del papa León XIV fue revitalizadora en clave cristiana porque vino como vicario de Cristo a confirmarnos en la fe, que a veces está adormecida, y a sembrar semillas de esperanza en medio de tantas oscuridades y flaquezas, que vivimos los argentinos sin olvidar las graves deudas sociales.
Fundamentalmente, trajo un mensaje esperanzador para los que son descartados en esta sociedad de consumo desenfrenado, los que viven la soledad existencial y los que se fueron alejando de la Iglesia Católica por distintos motivos. Un mensaje que nos interpela, y que a la vez nos genera inquietudes, cuestionamientos y preguntas.
¿Cómo se canalizará la participación de más de seis millones en las masivas misas? ¿Los argentinos, seguiremos enfrascados en los intereses cortoplacistas o esta presencia marcará el inicio de un verdadero cambio en nuestros corazones?
La experiencia en Córdoba
En el marco de la visita papal, voy a contar la experiencia vivida en la multitudinaria misa celebrada en el predio de Fadea en Córdoba. El día anterior viajamos desde Rafaela a Mendiolaza, ciudad ubicada al norte de la capital mediterránea.
En la madrugada del 10 de noviembre partimos en auto hasta el Estadio Mario Alberto Kempes, donde supuestamente partirían los colectivos para transportar a los visitantes hasta Fadea, pero nunca aparecieron.
Solamente uno para personas con capacidades diferentes, que luego de insistir al chofer accedió a que subiéramos los cinco que éramos de la diócesis de Rafaela: tres sacerdotes (entre ellos mi hermano Antonio), mi hijo Juan Manuel y yo.
Una vez en el predio, pasamos varios controles y en el último no pudimos avanzar con mi hijo, a pesar de que yo estaba acreditado como periodista, pero no tenía la constancia correspondiente. Nos aconsejaron que fuéramos por el ingreso general.
Caminamos unos metros y había unos gendarmes en un acceso, quienes nos dejaron pasar para terminar ubicados en un lugar preferencial frente al amplio altar con otros colegas y a pocos metros estuvieron los funcionarios nacionales y provinciales rodeados de seguridad. León XIV hizo el recorrido en el papamóvil ante la algarabía de los presentes.
Nos pasó muy cerca y sentí una alegría desbordante. Me impresionó su serenidad en la homilía, valorando especialmente -insisto- el testimonio de los santos, con una memoria agradecida al cura José Gabriel Brochero y a Mama Antula (María Antonia de Paz y Figueroa), canonizados por Francisco en 2016 y 2024 respectivamente.
E.G.