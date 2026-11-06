Obra ciento por ciento rafaelina

El cortometraje "Raíces del barro" fue valorado en la Legislatura de la provincia

La Cámara de Diputados declaró de Interés Provincial a esta producción audiovisual forjada en Rafaela. Su joven director, Juan Manuel Grande, expresó que "políticos de diferentes signos se reúnen en torno al cortometraje, que sirva para unirnos como sociedad". Se presentó en Santa Fe por iniciativa del senador Alcides Calvo.