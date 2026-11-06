El cortometraje "Raíces del barro", del joven realizador rafaelino Juan Manuel Grande, fue presentado en el hall de la Legislatura provincial, en la ciudad de Santa Fe, ante más de cuarenta personas. Luego de la apertura, que estuvo a cargo de Gustavo Galoppo, el senador provincial Alcides Calvo (departamento Castellanos), en su condición de gestor de la iniciativa, expresó:
El cortometraje "Raíces del barro" fue valorado en la Legislatura de la provincia
La Cámara de Diputados declaró de Interés Provincial a esta producción audiovisual forjada en Rafaela. Su joven director, Juan Manuel Grande, expresó que "políticos de diferentes signos se reúnen en torno al cortometraje, que sirva para unirnos como sociedad". Se presentó en Santa Fe por iniciativa del senador Alcides Calvo.
"Quiero agradecer a Juan Manuel y a su familia, a la diputada Gisel Mahmud y al personal de ceremonial de la Cámara que nos abrió las puertas para presentar este cortometraje. El título refleja el trabajo de campo, la familia y el esfuerzo que nos identifica, y es el fiel reflejo de lo que significa nuestro Departamento forjado por la fuerza inmigratoria que llegó a trabajar la tierra y generar riqueza".
"Traer este trabajo a la casa de las leyes, donde están representados diputados y senadores, es una manera de incentivar a los jóvenes en este momento de transformación y de cambio generacional tan vertiginoso, para que tengan oportunidades de mostrar sus aptitudes y a través de la cultura nos demuestran que están mirando hacia el futuro", acotó Calvo.
A su turno, la diputada provincial Mahmud valoró "la obra de arte de este joven artista rafaelino, que muestra la identidad de nuestro territorio y de los antepasados que llegaron a esta región a trabajar la tierra, como así muchos jóvenes que apuestan a la cultura".
La Cámara de Diputados declaró de interés provincial esta producción audiovisual, llevando la firma de los diputados Clara García (titular de la misma), Juan Argañaraz y la propia Mahmud, así como la de la secretaria parlamentaria María Paula Salari.
Como padre del autor del filme también tuve la oportunidad de dirigir unas palabras, ocasión que aproveché para manifestar con indisimulable orgullo que Juan Manuel mamó de chico la cultura con el periodismo en casa, y en la parte artística hizo teatro y estudió on line, mientras estudia Comercio Exterior.
Y destaqué, además, que este corto ya fue presentado en el Concejo Municipal y el Cine Belgrano de Rafaela, al igual que en la Sociedad Italiana de Humberto Primo, estando disponibles para llevarlo a otras localidades.
Comentarios sobre la película
A su turno, Juan Manuel testimonió que "hacer ficción desde una ciudad del interior no es sencillo". A veces, dijo, "emprender en el cine se parece a intentar cruzar el río Paraná a nado justo cuando empieza a crecer: uno avanza con todas sus fuerzas, pero la corriente parece empujarlo hacia atrás".
También remarcó que "hubo dificultades, momentos en los que parecía que nos hundíamos y en los que conseguir los recursos para continuar se volvía cada vez más complicado". "Pero seguimos adelante, removimos los sedimentos y, brazada tras brazada, logramos salir a flote", continuó explicando.
Finalmente agregó: "Políticos de diferentes signos se reúnen en torno al cortometraje; que sirva para unirnos como sociedad, primando el respeto, el amor y menos el ego y los engaños".
Después de la proyección del corto hubo preguntas y reflexiones de parte de algunos de los presentes. Por ejemplo Adán Costa, abogado y profesor universitario, al opinar que "Raíces del barro" es "sugerente desde su título hasta la pregunta que deja abierta en su epílogo". Y acotó:
"Cuando una obra artística aborda la metáfora de las raíces está hablando de ancestralidad, de orígenes, de generaciones. ¿De qué orígenes se habla? De los piemonteses que labraron la tierra santafesina al menos en los últimos ciento treinta años. O bien, los orígenes del 'barro' como sedimento, territorio, semilla o conflicto (...)".
"La polisemia de una obra de arte radica en que cada espectador puede resignificar su voluntad, salvo que haya permanecido indiferente. (...) La obra de Juan Manuel Grande, que sintetiza un talentoso grupo humano de realizadores, nos moviliza en esa pregunta final".
"(...) El lenguaje directo, crítico y franco con el que enfoca las penurias de una familia agrícola, ante el agronegocio concentrador, quedan capturados en esa pregunta. ¿Nos estamos yendo para volver? Invita a verse, a discutirse en las escuelas, a mirarnos como sociedad", completó Costa.
Sinopsis y ficha técnica
"Raíces del barro" es una producción que cuenta la historia de tres hermanos (Lorenzo, María y Soledad), quienes luchan por preservar el legado familiar en un contexto complejo y cada vez más adverso, debido a los problemas económicos por las retenciones, la inflación y la falta de rentabilidad, sumado a la inseguridad y las cuestiones climáticas, entre otras situaciones rurales.
El filme fue escrito y dirigido por Juan Manuel Grande, mientras que la asistente de dirección fue Sofía Aguilar y el director de actores Daniel Vitale (fallecido).
Los antecedentes actorales de Juan Manuel de 21 años fueron un curso on line con Actuarte Studio de Buenos Aires, la participación en dos obras en el taller de jóvenes del Teatro Lasserre y en un laboratorio en el Festival de Teatro de Rafaela, y un monólogo de Charles Chaplin con el gran dictador en la plaza principal de la localidad Nono (provincia de Córdoba).
Al elenco lo componen Juan Manuel Grande, Martina Mandril, Valentina Grande, Gustavo Decoud, Valentina Ulrich, Jorge Ghiano, Daniel Cravero, con participación de quien esto escribe. Javier Baronetti Williner y Matías "Chino" Windey fueron los encargados de las voces en off. Las cámaras estuvieron a cargo de Juan Brunassi (también la edición) y Bernardino Cattani.
Es importante destacar el trabajo de Lucía Albrecht en maquillaje e Ignacio Chizzini como asistente técnico. Sergio Grazzioli y Julián Ratti fueron los responsables de la música original y la canción final, respectivamente.
Las locaciones se situaron en los campos de Ricardo Bruno y Daniel Schmithalter, así como en las firmas Ferretería Juan y DAC Seguros. Otros de los colaboradores fue Dardo Baronetti (movilidad).