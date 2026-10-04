Entrevista a Sergio Grazioli en Rafaela

"La gira europea fue muy positiva, por los espacios que se abrieron"

Así se expresó el músico rafaelino, luego de su reciente recorrido por seis países europeos, donde transitó más de 30 mil kilómetros. Actuó como solista en Italia -con la presentación de catorce temas propios en Fossano- y como integrante del Tango Folk Trío por Alemania, Suiza, Francia, España y Grecia.