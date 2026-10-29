Silvia Bulla en Rafaela

"Tengo un camino con empresarios y emprendedores sobre el bien común"

La ex presidenta de ACDE, y actual titular de Uniapac Latinoamericana, estuvo presente en la muestra industrial "En el centro de todo", donde destacó la figura y el legado de Enrique Shaw, próximo a ser el primer beato empresario. Sus presentaciones estuvieron basadas fundamentalmente en un tema: cómo saber gestionar a las empresas privilegiando a las personas.