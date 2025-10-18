Argentina y Uruguay podrían recibir al papa León XIV en 2026

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, informó este viernes que el papa León XIV le manifestó su intención de visitar Uruguay el próximo año, y quizás también Argentina, siguiendo la aspiración que había tenido Francisco y que nunca se concretó. Orsi aseguró que el pontífice está entusiasmado con la posibilidad de recorrer la región y destacó que “tiene muchas ganas” de concretar el viaje.
El mandatario uruguayo recordó que el antecesor de León XIV había proyectado un viaje al Río de la Plata, específicamente a Buenos Aires, que finalmente no se realizó. “Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”, agregó.
"El año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas”, reveló el mandatario uruguayo.
Orsi resaltó que la intención del papa es firme y que, según sus palabras, “el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas… porque la gente los espera”. Además, subrayó que la llegada de un papa latinoamericano facilita la comunicación y el entendimiento sobre temas comunes entre América Latina y la Iglesia.
Eutanasia y derechos humanos
Durante la reunión en el Vaticano, también se abordó la reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, convirtiéndose en el primer país de América Latina con esta legislación.
Orsi explicó que discutieron la normativa con conocimiento mutuo de posiciones distintas: “Su visión siempre es bienvenida para poder mejorar el futuro y los derechos humanos, este, en clave nacional, pero también en misión universal”, afirmó.
El presidente destacó que la conversación con el pontífice fue abierta, respetuosa y constructiva: “Lo vi con una cabeza muy abierta… siempre hay que tener la mente abierta para poder entender al otro, más allá de si uno lo comparte o no lo comparte”.
El rol de la Iglesia
Orsi también se reunió con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, para discutir sobre educación, centros educativos vinculados a la Iglesia y los derechos humanos. Además, abordaron la participación de la Iglesia tras la dictadura en Uruguay.
Crédito: REUTERS.
El mandatario concluyó destacando la importancia de la espiritualidad y la continuidad de los valores que marcó su infancia: “Me voy con la alegría y la firmeza de que aquellas cosas que uno mamó cuando éramos jóvenes en el barrio, en la capilla, siguen tan vivas como siempre”.
