Argentina y Uruguay podrían recibir al papa León XIV en 2026

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, reveló que el pontífice mostró entusiasmo por recorrer la región, dialogó sobre derechos humanos, educación y la reciente ley de eutanasia.

León XIV se le comunicó a Orsi, su deseo de visitar ambos países. Crédito: REUTERS.
 14:20
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, informó este viernes que el papa León XIV le manifestó su intención de visitar Uruguay el próximo año, y quizás también Argentina, siguiendo la aspiración que había tenido Francisco y que nunca se concretó. Orsi aseguró que el pontífice está entusiasmado con la posibilidad de recorrer la región y destacó que “tiene muchas ganas” de concretar el viaje.

El mandatario uruguayo recordó que el antecesor de León XIV había proyectado un viaje al Río de la Plata, específicamente a Buenos Aires, que finalmente no se realizó. “Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”, agregó.

(250722) -- MONTEVIDEO, 22 julio, 2025 (Xinhua) -- El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, habla durante una conferencia conjunta con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llevada a cabo en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno uruguayo, en Montevideo, capital de Uruguay, el 22 de julio de 2025. Sánchez abogó el martes por una pronta concreción del acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea, tras ser recibido por Orsi en Montevideo. (Xinhua/Nicolás Celaya) (nc) (jg) (ra) (vf)"El año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas”, reveló el mandatario uruguayo.

Orsi resaltó que la intención del papa es firme y que, según sus palabras, “el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas… porque la gente los espera”. Además, subrayó que la llegada de un papa latinoamericano facilita la comunicación y el entendimiento sobre temas comunes entre América Latina y la Iglesia.

Eutanasia y derechos humanos

Durante la reunión en el Vaticano, también se abordó la reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, convirtiéndose en el primer país de América Latina con esta legislación.

Orsi explicó que discutieron la normativa con conocimiento mutuo de posiciones distintas: “Su visión siempre es bienvenida para poder mejorar el futuro y los derechos humanos, este, en clave nacional, pero también en misión universal”, afirmó.

El presidente destacó que la conversación con el pontífice fue abierta, respetuosa y constructiva: “Lo vi con una cabeza muy abierta… siempre hay que tener la mente abierta para poder entender al otro, más allá de si uno lo comparte o no lo comparte”.

El rol de la Iglesia

Orsi también se reunió con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, para discutir sobre educación, centros educativos vinculados a la Iglesia y los derechos humanos. Además, abordaron la participación de la Iglesia tras la dictadura en Uruguay.

Pope Leo XIV listens to a question from the faithful during an audience for the Jubilee of the Roma, Sinti and Travelling Peoples in Paul VI Hall at the Vatican, October 18, 2025. REUTERS/Remo CasilliEl Papa tiene planes de visitar la Argentina y Uruguay, según Orsi. Crédito: REUTERS.

El mandatario concluyó destacando la importancia de la espiritualidad y la continuidad de los valores que marcó su infancia: “Me voy con la alegría y la firmeza de que aquellas cosas que uno mamó cuando éramos jóvenes en el barrio, en la capilla, siguen tan vivas como siempre”.

