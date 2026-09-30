Paraguay registró temperaturas récord durante el último fin de semana, en los primeros días de la primavera, con nuevos máximos históricos en varias localidades del país, según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología.
Paraguay rompió récords de calor: las temperaturas llegaron a 43,8 °C
El episodio climático afectó a distintas localidades durante el último fin de semana y dejó marcas máximas que superaron registros vigentes desde hace varias décadas.
El domingo 27 de septiembre, las temperaturas máximas se ubicaron entre los 35,4 y los 43,6 grados centígrados. La marca más elevada se alcanzó en Mariscal Estigarribia, donde el termómetro llegó a 43,6 °C.
El episodio climático también dejó nuevos registros históricos en distintas zonas del territorio paraguayo. Algunas de esas marcas permanecían vigentes desde hacía varias décadas.
Nuevos récords en distintas localidades
Entre los registros que fueron superados se encuentran los de San Juan Bautista y Encarnación. En la primera localidad, la temperatura alcanzó los 36 °C, por encima de los 35,9 °C registrados en 1958.
En Encarnación, en tanto, se llegó a los 40,2 °C, superando ampliamente el récord anterior de 37 °C, también correspondiente a 1958.
De acuerdo con el reporte oficial, 13 localidades establecieron nuevos máximos históricos el domingo 27 de septiembre. En algunos casos, se trató de marcas que se mantenían desde hacía 68 años.
El calor extremo continuó el lunes
Las temperaturas elevadas se mantuvieron durante la jornada del lunes 28 de septiembre. Ese día, los registros máximos oscilaron entre los 35 y los 43,8 °C, nuevamente con Mariscal Estigarribia como la localidad que alcanzó la marca más alta.
Los 43,8 °C registrados en esa zona del departamento de Boquerón, en el Chaco paraguayo, superaron el récord anterior de 43 °C, vigente desde 1952.
Además, durante esa jornada 14 localidades establecieron nuevos récords de temperatura máxima diaria. El caso de Mariscal Estigarribia se destacó especialmente porque la marca anterior llevaba 74 años vigente.
Recomendaciones
Según el informe, la sucesión de nuevos máximos convirtió al episodio en uno de los fenómenos meteorológicos más significativos de las últimas décadas en Paraguay.
Ante las altas temperaturas, la Dirección de Meteorología e Hidrología recomendó a la población tomar las precauciones necesarias, entre ellas mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol.
El organismo también pidió extremar los cuidados con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante las jornadas de temperaturas elevadas.