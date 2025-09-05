#HOY:

Paraguay declaró feriado nacional para... celebrar su clasificación al Mundial 2026

El presidente del país firmó el decreto que establece el 5 de septiembre como jornada no laborable. La medida busca conmemorar el histórico logro de la Albirroja.

La Albirroja volverá a un Mundial tras 16 años de ausencia. Foto: Reuters
 2:50
Por: 

El gobierno paraguayo decretó este jueves un feriado nacional para el viernes 5 de septiembre de 2025, con motivo de la clasificación de la Selección paraguaya al Mundial 2026. La medida fue oficializada a través del Decreto N° 4522, firmado por la Presidencia de la República y refrendado por el Ministerio del Interior.

Una celebración histórica

El documento destaca que la disposición se dicta “para conmemorar la histórica clasificación de la Albirroja a la Copa Mundial de la FIFA 2026”. El texto recuerda que el logro deportivo justifica una celebración nacional.

El decreto exceptúa del feriado a hospitales, servicios de salud y personal vinculado a áreas críticas como urgencias, cirugías y farmacias. También quedan excluidos trabajadores de áreas estratégicas como comercio exterior y recaudación de tributos.

El país de fiesta

La clasificación al Mundial representa un regreso esperado para Paraguay, ausente en las últimas ediciones. La Albirroja había disputado por última vez una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final.

La decisión del gobierno confirma la magnitud del hecho deportivo, transformado en una celebración nacional que tendrá alcance en todos los rincones del país.

