Un derrumbe en una escuela de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, provocó la muerte de 27 alumnos y un profesor este jueves. Además, más de 30 personas resultaron heridas, seis de ellas en estado crítico, según informaron desde el hospital Lady Reading.
Tragedia en Pakistán: murieron 28 personas tras el derrumbe del techo de una escuela
El operativo de emergencia movilizó a más de 60 rescatistas y 16 ambulancias. Seis de los heridos permanecen en estado crítico y las autoridades investigan las causas del siniestro.
Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para asistir a las víctimas y buscar posibles sobrevivientes entre los escombros. Las autoridades no descartan que todavía haya menores atrapados.
El derrumbe
El accidente ocurrió cuando una parte del techo cedió y cayó sobre otra estructura, que terminó aplastando el aula ubicada debajo. La caída dejó a varios niños atrapados y obligó a desplegar un operativo de rescate.
En el lugar trabajaron más de 60 rescatistas y 16 ambulancias, que trasladaron a los heridos a centros médicos cercanos mientras continuaban las tareas para retirar los restos del edificio.
Tras conocerse lo ocurrido, padres y vecinos se acercaron a la escuela para obtener información sobre el estado de los alumnos y docentes.
Detuvieron al propietario
Bilal Ahmad Faizi, portavoz de los servicios de rescate, explicó que el colapso de un techo sobre otra estructura agravó la situación y dificultó las tareas de búsqueda.
El jefe de la Policía de Peshawar, Saeed Ahmed, afirmó que el edificio presentaba deficiencias estructurales y confirmó la detención del propietario de la escuela.
Por su parte, el gobernador de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado sobre el accidente y pidió esclarecer las causas del derrumbe.
Pesar por las víctimas
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, manifestó su tristeza por la pérdida de vidas. En tanto, el presidente Asif Ali Zardari calificó el episodio como un "drama desgarrador".
En un comunicado, las autoridades expresaron su solidaridad con las familias afectadas y anunciaron que se investigará lo ocurrido para determinar las posibles responsabilidades.
Además, se comprometieron a revisar las condiciones de otros establecimientos educativos con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.
Otros derrumbes registrados en Pakistán
Los colapsos de edificios y techos son un problema recurrente en Pakistán. Entre los factores asociados a estos accidentes se encuentran la falta de controles y el uso de materiales deficientes.
En junio de este año, más de una decena de niños murieron tras el derrumbe de un centro de apoyo escolar en Lahore. En 2025, un edificio de cinco pisos se desplomó en el barrio de Lyari, en Karachi, y dejó un saldo de 27 muertos y 10 heridos.