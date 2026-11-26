Una mujer argentina de 36 años falleció este miércoles tras ahogarse en una playa nudista ubicada en las inmediaciones de Maldonado, Uruguay. La víctima se encontraba de vacaciones junto a su pareja, quien también fue rescatado y logró sobrevivir al episodio.
Una turista entrerriana de 36 años murió ahogada en una playa de Uruguay
La mujer se encontraba de vacaciones junto a su pareja en Playa Chihuahua, cerca de Maldonado. El hombre, de la misma edad, logró sobrevivir al episodio.
El hecho generó la intervención de las autoridades locales, que recibieron un llamado de emergencia y enviaron personal de la Prefectura Naval al lugar.
La pareja fue rescatada
Cuando los efectivos llegaron a la playa, ambos turistas ya habían sido rescatados. Sin embargo, los funcionarios constataron que la mujer había fallecido.
Su acompañante, también de 36 años, logró sobrevivir. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima.
Dónde ocurrió la tragedia
El episodio tuvo lugar en Playa Chihuahua, una zona costera de Maldonado situada a unos 130 kilómetros al este de Montevideo, capital de Uruguay.
La mujer era oriunda de Viale, una localidad de la provincia de Entre Ríos, y había viajado al país vecino para pasar unos días de descanso junto a su pareja.
La investigación
Tras confirmarse el fallecimiento, intervino el fiscal de turno, Sebastián Robles, quien dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.
Por el momento, las autoridades uruguayas no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido.