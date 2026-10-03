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Allanamientos en Brasil por un presunto plan contra la Embajada de EE.UU.

La Policía Federal realizó operativos en Brasilia y San Pablo y secuestró dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. La investigación permanece bajo secreto.

La Policía Federal brasileña lleva adelante la investigación.La Policía Federal brasileña lleva adelante la investigación.
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La Policía Federal de Brasil realizó este viernes dos allanamientos, uno en Brasilia y otro en San Pablo, como parte de una investigación sobre un presunto plan contra la embajada y los consulados de Estados Unidos en el país.

Los procedimientos fueron ordenados por un juez de primera instancia del Distrito Federal y alcanzaron a dos sospechosos. La causa permanece bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades no difundieron detalles sobre el contenido de la investigación.

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Secuestraron computadoras y teléfonos

Durante los operativos, los agentes incautaron computadoras y teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis pericial para determinar si contienen información relevante para la causa.

La Policía Federal indicó además que, hasta el momento, no identificó a sospechosos relacionados con organizaciones criminales.

A U.S. flag flies outside the U.S. Embassy, after the United States suspended consular services at its embassy and consulates in Brazil ahead of general election, citing security concerns, in Brasilia, Brazil, October 2, 2026. REUTERS/Adriano MachadoEstados Unidos suspendió la atención presencial en sus sedes.

Suspendieron la atención presencial

La investigación se conoció un día después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la suspensión de la atención presencial en su Embajada en Brasilia y en sus consulados del país por razones de seguridad.

La representación estadounidense no especificó qué servicios se vieron afectados ni dio a conocer públicamente la naturaleza de la situación que motivó la medida.

A military police vehicle is parked outside the U.S. Embassy, after the United States suspended consular services at its embassy and consulates in Brazil ahead of general election, citing security concerns, in Brasilia, Brazil, October 2, 2026. REUTERS/Adriano MachadoLos operativos se realizaron en Brasilia y San Pablo.

Australia también cerró su embajada

En paralelo, la Embajada de Australia en Brasil suspendió sus actividades durante este viernes por cuestiones de seguridad.

Sin embargo, fuentes del Gobierno brasileño señalaron que hasta ese momento no existían indicios de amenazas contra la representación australiana y que la decisión había sido tomada a partir de la medida anunciada previamente por Estados Unidos.

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