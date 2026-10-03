La Policía Federal de Brasil realizó este viernes dos allanamientos, uno en Brasilia y otro en San Pablo, como parte de una investigación sobre un presunto plan contra la embajada y los consulados de Estados Unidos en el país.
Allanamientos en Brasil por un presunto plan contra la Embajada de EE.UU.
La Policía Federal realizó operativos en Brasilia y San Pablo y secuestró dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. La investigación permanece bajo secreto.
Los procedimientos fueron ordenados por un juez de primera instancia del Distrito Federal y alcanzaron a dos sospechosos. La causa permanece bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades no difundieron detalles sobre el contenido de la investigación.
Secuestraron computadoras y teléfonos
Durante los operativos, los agentes incautaron computadoras y teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis pericial para determinar si contienen información relevante para la causa.
La Policía Federal indicó además que, hasta el momento, no identificó a sospechosos relacionados con organizaciones criminales.
Suspendieron la atención presencial
La investigación se conoció un día después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la suspensión de la atención presencial en su Embajada en Brasilia y en sus consulados del país por razones de seguridad.
La representación estadounidense no especificó qué servicios se vieron afectados ni dio a conocer públicamente la naturaleza de la situación que motivó la medida.
Australia también cerró su embajada
En paralelo, la Embajada de Australia en Brasil suspendió sus actividades durante este viernes por cuestiones de seguridad.
Sin embargo, fuentes del Gobierno brasileño señalaron que hasta ese momento no existían indicios de amenazas contra la representación australiana y que la decisión había sido tomada a partir de la medida anunciada previamente por Estados Unidos.