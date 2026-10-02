Luiz Inácio Lula da Silva encabezó este viernes una caravana por Río de Janeiro como parte de sus últimas actividades antes de las elecciones presidenciales del domingo 4 de octubre. El mandatario buscará un nuevo mandato frente a una oposición liderada por Flávio Bolsonaro.
Lula encabezó una caravana en Río en la recta final de la campaña presidencial
El mandatario busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro. Cerca de 158 millones de brasileños están convocados a votar este domingo 4 de octubre.
La movilización recorrió el centro de la ciudad, desde las inmediaciones de la iglesia de la Candelaria hasta Cinelândia. Lula avanzó acompañado por dirigentes y militantes, mientras su campaña denominó a la actividad “Caminata de la Victoria”.
La última etapa de la campaña
La agenda del presidente también incluye actividades en Belo Horizonte y un acto previsto para el sábado en San Pablo, donde realizará el cierre formal antes de la votación.
Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo. Su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una elección que las encuestas muestran competitiva.
Un sondeo de Datafolha difundido esta semana ubicó a Lula con 42% de intención de voto y a Bolsonaro con 38% para la primera vuelta. En un eventual balotaje, marcó 48% contra 45%, diferencias que mantienen abierta la disputa.
Qué se vota el domingo
Unos 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar de los comicios. Además de presidente, Brasil renovará la Cámara de Diputados, parte del Senado y elegirá gobernadores en sus 27 estados.
La elección también tendrá impacto sobre la futura composición institucional del país, debido a las vacantes previstas en organismos como la Corte Suprema, el Banco Central y distintas agencias regulatorias.
Si ningún candidato supera los requisitos necesarios para ganar en primera vuelta, el balotaje está previsto para el 25 de octubre.
Sin último debate televisivo
La recta final estuvo marcada además por la cancelación del último debate presidencial que debía transmitir TV Globo.
Lula decidió no participar y, horas después, Flávio Bolsonaro también se retiró. La emisora terminó suspendiendo el programa en medio de decisiones judiciales que habían modificado las condiciones previstas para el encuentro.
El mandatario justificó su ausencia al considerar poco productivo el formato, mientras que Bolsonaro indicó que solo tenía interés en debatir directamente con Lula.
Los últimos mensajes
En sus apariciones finales, Lula centró su campaña en la continuidad de sus políticas sociales y económicas, mientras que Bolsonaro buscó concentrar el voto opositor en su candidatura.
Ambos llegan a la votación después de una campaña con fuertes cruces sobre economía, seguridad, política social y funcionamiento institucional.
Las urnas abrirán este domingo para definir si Brasil elige presidente en primera vuelta o si los dos candidatos más votados deberán volver a enfrentarse tres semanas después.