Con un sistema riguroso

Polonia supera el millón de armas legales en manos civiles: qué hay detrás del récord

En medio de un clima de tensión regional por la guerra en Ucrania y el fortalecimiento de su política de defensa, el país de Europa Oriental registró un aumento sin precedentes en la cantidad de licencias de armas otorgadas a civiles, superando por primera vez el millón de armas en circulación legal.