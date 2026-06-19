Se agrietan las relaciones

El presidente de Polonia retiró la Orden del Águila Blanca a Zelenski

Lo anunció el propio Karol Nawrocki, tras conocer que su par ucraniano nombró “UPA” a una división de las fuerzas armadas, un nombre que hace referencia a una masacre polaca de la Segunda Guerra. El gobierno polaco había honrado al Zelenski en abril de 2003 con la alta condecoración, la más elevada del país.