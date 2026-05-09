El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta este viernes la posibilidad de trasladar tropas estadounidenses desde Alemania hacia Polonia, en una decisión que podría modificar el esquema militar de la OTAN en Europa del Este.
Trump no descartó mover soldados estadounidenses hacia Polonia
El posible repliegue desde Alemania podría reforzar el flanco oriental de la OTAN en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y de la creciente tensión en Europa del Este.
Durante un intercambio con periodistas, el mandatario sostuvo que el movimiento de efectivos “es posible” y vinculó esa alternativa a la relación política que mantiene con el presidente polaco, Karol Nawrocki.
Posible traslado militar
Consultado sobre la chance de enviar tropas a territorio polaco, Trump afirmó que Varsovia estaría interesada en recibir ese despliegue y destacó su cercanía con Nawrocki.
“Tengo buena relación con su presidente. Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador”, expresó el mandatario estadounidense al referirse al líder europeo.
Las declaraciones llegaron luego de que el Pentágono anunciara la retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses estacionados actualmente en Alemania para el próximo año.
Alemania
Alemania alberga la mayor presencia militar estadounidense en el continente europeo, por lo que cualquier reducción significativa del contingente podría generar cambios importantes dentro de la estrategia de defensa de la OTAN.
Sin embargo, Trump adelantó que el recorte previsto podría ser incluso mayor al informado inicialmente por el Departamento de Defensa.
La posibilidad de reubicar parte de esos efectivos en Polonia tomó por sorpresa a Berlín y a otros socios de la alianza atlántica, especialmente en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Refuerzo estratégico
En caso de concretarse, el traslado fortalecería la presencia militar estadounidense en una región clave para la seguridad europea.
Polonia comparte frontera con Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, por lo que el despliegue de tropas norteamericanas reforzaría directamente el flanco oriental de la OTAN.
La medida también consolidaría una nueva estructura de defensa impulsada por Washington en una zona considerada estratégica desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.
Mientras tanto, el debate sobre la reorganización militar estadounidense en Europa continúa generando preocupación entre varios aliados europeos ante el posible impacto geopolítico de la decisión.