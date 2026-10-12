La princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, vivió un momento de tensión durante el tradicional desfile militar del 12 de octubre, cuando se le cayó al suelo una de las insignias que llevaba en el uniforme. La joven, de 20 años, reaccionó rápidamente para resolver el imprevisto sin interrumpir el ceremonial.
El incómodo momento de la princesa Leonor en el desfile del 12 de octubre
La princesa de Asturias protagonizó una de las anécdotas de la celebración del Día de la Fiesta Nacional: se le cayó el Toisón de Oro y su padre, el rey Felipe VI, debió volvérselo a colocar.
El episodio ocurrió este lunes, durante los actos por el Día de la Fiesta Nacional española. Leonor advirtió que el Toisón de Oro, una de las distinciones más importantes de la monarquía española, se había desprendido de su corbata y había caído al piso.
Ante la situación, la princesa pidió permiso a su padre, el rey Felipe VI, para agacharse y recoger la insignia, de acuerdo con el protocolo. Después, la guardó en el bolsillo mientras continuaba el desfile.
Una vez que la familia real llegó a la tribuna, Felipe VI y la reina Letizia ayudaron a Leonor a colocar nuevamente la condecoración en su uniforme. El intercambio de miradas entre padre e hija, sin necesidad de palabras, se convirtió en uno de los detalles más comentados de la jornada.
Qué es el Toisón de Oro que lleva la princesa Leonor
El Toisón de Oro es una distinción histórica vinculada a la monarquía española y una de las máximas condecoraciones que concede la Casa Real. Felipe VI se la otorgó a su hija en 2018, cuando Leonor tenía 13 años.
La insignia que llevaba este lunes era una miniatura prendida de su corbata. Por su relevancia histórica y ceremonial, el pequeño objeto terminó convirtiéndose en protagonista inesperado de una jornada que suele desarrollarse bajo estrictas normas de protocolo.
La escena también dejó una imagen de complicidad entre el rey y su hija. La rápida intervención de ambos padres permitió que la princesa volviera a lucir correctamente la condecoración sin mayores inconvenientes.
El uniforme militar que eligió Leonor para el desfile
La princesa asistió al acto con el uniforme del Ejército de Tierra, en línea con la rotación que también sigue Felipe VI, quien alterna cada año las vestimentas correspondientes a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
Leonor ya había utilizado ese uniforme en 2023, cuando participó por primera vez en el desfile del 12 de octubre como dama cadete de la Academia General Militar de Zaragoza.
Además del Toisón de Oro, llevaba sobre la chaqueta la insignia de la Orden de Carlos III y las Grandes Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, todas con distintivo blanco.
Las condecoraciones forman parte de su trayectoria de formación militar, que incluyó etapas en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. La princesa finalizó ese proceso durante el verano europeo de 2026 y esta fue su primera participación en el desfile desde que completó la preparación.
El homenaje a los militares fallecidos
Más allá del imprevisto con la insignia, Leonor y Felipe VI también protagonizaron uno de los momentos más solemnes de la ceremonia: depositaron una corona de laurel junto al estandarte en homenaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas que murieron en cumplimiento del deber.
La Casa Real española, además, difundió un mensaje por el Día de la Fiesta Nacional en el que destacó los elementos compartidos por la sociedad y reconoció la tarea de quienes trabajan diariamente al servicio del país.
Una propuesta de matrimonio, otra de las sorpresas del 12 de octubre
El desfile también dejó una escena inesperada fuera del protocolo real. Un integrante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) aprovechó los momentos previos al comienzo de la ceremonia para pedirle matrimonio a su novia.
La propuesta tuvo un final feliz: cuando los periodistas le preguntaron por la respuesta, el militar confirmó que su pareja había aceptado con un contundente «Me ha dicho que sí».
Así, entre ceremonias oficiales, homenajes y momentos espontáneos, la celebración española dejó varias imágenes que trascendieron el desfile. La caída del Toisón de Oro de Leonor, sin embargo, concentró buena parte de la atención por la reacción de la princesa y la ayuda de sus padres para resolver el inconveniente.