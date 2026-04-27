La formación de la Princesa de Asturias suma un nuevo e importante capítulo. Tras un exhaustivo proceso de selección, la Casa Real anunció este lunes que Leonor de Borbón se inclinará por las Ciencias Políticas, una carrera que le brindará las herramientas analíticas necesarias para su futuro rol institucional. Lejos de la Universidad Complutense donde estudió su padre, la Princesa se trasladará al campus de Getafe de la prestigiosa Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
La Princesa Leonor ya tiene destino universitario en España: la carrera que eligió
A través de un comunicado oficial, la Casa de S.M. el Rey confirmó que la heredera al trono iniciará su formación universitaria en el tercer cuatrimestre de 2026.
Una formación integral y de vanguardia
El grado elegido por la Princesa tiene una duración de cuatro años y destaca por su enfoque transversal. Según el comunicado de la Zarzuela, el plan de estudios no se limitará únicamente a la política pura, sino que integrará materias fundamentales como Derecho, Economía, Sociología, Historia y Relaciones Internacionales.
Este perfil académico busca dotar a la heredera de una visión global y crítica de la realidad social y estatal, combinando las Humanidades con las ciencias sociales más técnicas. La elección de la Carlos III, una institución reconocida internacionalmente por su excelencia en investigación, subraya el interés de la Corona por una formación de alto nivel competitivo.
El proceso de admisión y el calendario
Leonor ha superado satisfactoriamente el proceso de selección específico para estudiantes que han cursado su bachillerato en el extranjero (recordemos su paso por el UWC Atlantic College de Gales). Tras obtener la resolución favorable del Comité de Evaluación, la heredera está lista para iniciar las clases en el tercer cuatrimestre de 2026.
Este nuevo periodo académico comenzará una vez que la Princesa finalice su instrucción en las tres academias militares del país, completando así la base castrense que la Constitución exige para quien ostentará el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Liderazgo en el aire: el riguroso entrenamiento militar de la Princesa
La elección académica de Leonor de Borbón no se entiende sin su reciente y exigente paso por las fuerzas armadas. Desde muy joven, la Princesa de Asturias ha manifestado un interés genuino por la vida castrense, una etapa que ha utilizado para forjar su disciplina y capacidad de liderazgo. Recientemente, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), la heredera alcanzó un hito clave en su carrera como cadete: su segundo vuelo en solitario.
Este logro en el aire no fue el único. Según informó oficialmente la Casa Real a través de sus canales de comunicación, la Princesa no solo cumplió con sus horas de vuelo, sino que asumió un rol activo en la formación de sus pares. Leonor participó de manera destacada en la instrucción de otros cadetes durante el ejercicio SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape), una de las pruebas más demandantes del entrenamiento militar, diseñada para preparar a los efectivos ante situaciones de aislamiento en territorio hostil.
Este perfil operativo, que combina la responsabilidad de mando con el compromiso personal en el terreno, es el que la acompañará en su transición hacia la Universidad Carlos III. Su paso por San Javier reafirma que su formación como futura Jefa de Estado no solo es teórica, sino que está respaldada por una experiencia de servicio directo en las instituciones que algún día deberá comandar.
Compromiso institucional y vida universitaria
Un punto clave del anuncio es la compatibilización de sus estudios con sus deberes como heredera de la Corona. Al igual que ocurrió durante sus años de bachillerato y su formación militar, Leonor deberá equilibrar la rigurosidad de las aulas con una agenda oficial que cobra cada vez más peso.
El Rey Felipe VI ya ha informado oficialmente al Presidente del Gobierno sobre este nuevo paso en la vida de la Princesa, asegurando la coordinación necesaria entre la formación académica de la futura Jefa de Estado y las necesidades de la Nación.