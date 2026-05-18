Al menos diez personas murieron, incluida una menor de edad recién nacida, luego de que un grupo de hombres armados irrumpieran en una vivienda y atacaran a las personas presentes en el lugar, de acuerdo con la información proporcionada este domingo (17.05.2026) por las autoridades. Los hechos ocurrieron en el municipio rural de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro de México).
México: al menos 10 muertos en ataque armado en Puebla
Hombres armados ingresaron a una vivienda y atacaron a una familia. Entre las víctimas hay una recién nacida. Las fuerzas de seguridad se desplegaron para dar con los responsables.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) indicó que entre las diez víctimas mortales hay seis hombres, tres mujeres y una menor, "quienes presuntamente fueron atacadas por sujetos armados". Medios locales reportaron que la menor fallecida era una recién nacida y que presuntamente entre los seis varones habría otros dos menores de edad, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.
Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda y atacaron a una familia aparentemente vinculada al sector del transporte en la región. La Fiscalía de Puebla detalló que nueve personas murieron en el lugar y una mujer falleció mientras era trasladada para recibir atención médica.
"Tema familiar"
Policías municipales acudieron al inmueble tras el llamado de un ciudadano que observó personas aparentemente sin vida en el lugar. Al arribar las fuerzas de seguridad, localizaron a varias víctimas con lesiones por arma de fuego. Tras el ataque, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad y labores de inteligencia para localizar a los responsables.
"Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar", dijo la fiscal del estado de Puebla, Idamis Pastor. Pastor precisó que de las diez víctimas seis eran integrantes de una familia y cuatro más eran "trabajadores".
La Policía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades ministeriales participan en las investigaciones, mientras continúan los patrullajes y revisiones en accesos a la comunidad, añadió la SSP.
Violencia en Puebla
El estado de Puebla ha registrado en años recientes distintos episodios de violencia armada, algunos de ellos vinculados por autoridades a actividades del crimen organizado.
En diciembre de 2024, tres hombres murieron linchados por pobladores en Atzitzihuacan, y en junio de 2016, un ataque armado durante un partido de béisbol en el municipio de Acatzingo dejó cuatro muertos, según autoridades estatales.