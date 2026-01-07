Alemania: unas 50 ovejas irrumpieron en un supermercado y causaron destrozos

Clientes y empleados de un supermercado en Baviera, Alemania, vivieron una escena tan inusual como caótica cuando un rebaño de aproximadamente 50 ovejas ingresó repentinamente al local y recorrió los pasillos, tirando productos de las góndolas y dejando todo tipo de residuos a su paso.
Sorpresa y susto
El hecho ocurrió el lunes en una sucursal de la cadena Penny, y rápidamente se volvió viral en redes sociales por las imágenes del momento: las ovejas se movían como si estuvieran en un corral, derribando botellas, cajas de cereales y artículos diversos, mientras el personal y los clientes intentaban mantenerse a salvo, algunos incluso subiéndose a cintas transportadoras para evitar quedar rodeados.
Según se conoció, las ovejas formaban parte de un rebaño de alrededor de 500 animales que estaban siendo guiados por un sendero cercano al río Sinn, cuando se produjo la separación. El pastor del rebaño, Dieter Michler, explicó que todo comenzó cuando una de las ovejas siguió a una persona que ingresó al supermercado con una bolsa, y el resto simplemente la imitó.
Las ovejas se habían separado de un rebaño de 500 animales que era trasladado por la zona.
El inesperado paseo de los animales dentro del local duró unos 20 minutos, tras lo cual salieron por sus propios medios a través de las puertas automáticas del establecimiento, en fila y con total tranquilidad.
Las ovejas permanecieron dentro del supermercado durante unos 20 minutos.
Luego de la visita
Desde la cadena Penny aseguraron que el supermercado fue limpiado de forma exhaustiva tras el incidente, y que todos los productos sin envasar fueron retirados o controlados por seguridad alimentaria. También aclararon que el pastor no debió afrontar ningún gasto por los daños o la limpieza.