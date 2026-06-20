Un escenario verdaderamente dantesco transformó lo que debían ser unas vacaciones de ensueño en una auténtica pesadilla para un nutrido grupo de turistas argentinos. Durante la mañana de este viernes, un feroz incendio devoró gran parte del reconocido complejo turístico Viva Dominicus, ubicado en la localidad de Bayahíbe, en el sureste de República Dominicana. El siniestro, que obligó a la evacuación de unas 1.700 personas, se cobró la vida de una turista de nacionalidad italiana debido a la inhalación de monóxido de carbono, y dejó al menos diez heridos bajo asistencia médica.
El relato de una santafesina atrapada en el trágico incendio del hotel en República Dominicana
Una mañana de pánico en el complejo Viva Dominicus de Bayahíbe dejó el saldo de una turista fallecida, miles de evacuados y el dramático testimonio de comprovincianos que vivieron el desastre en primera persona.
Entre la multitud que corrió para salvar sus pertenencias y resguardar sus vidas se encontraban familias santafesinas y cordobesas, quienes revivieron minuto a minuto el avance implacable de las llamas sobre las estructuras edilicias.
"El fuego arrasó con todo"
El fuego se inició en las primeras horas del viernes y su propagación resultó incontenible debido a las características constructivas de los sectores más cercanos a la costa. La rápida intervención de los bomberos y los equipos de emergencia locales de la provincia de La Altagracia no pudo evitar que el frente del complejo quedara reducido a cenizas en cuestión de minutos.
"El hotel, para que tengan una idea, es como un pueblo dividido en dos: el Beach y el Palace. La parte del Beach, si lo miramos desde el mar, queda hacia la derecha. Eso se incendió todo", relató la santafesina Daniela Muñoz en diálogo con un medio local. La turista, quien se encontraba realizando una excursión familiar en la Isla Saona al momento de iniciarse el foco ígneo, describió con crudeza el panorama con el que se topó al regresar al establecimiento.
"Era todo de paja lo que se quemó. Las cabañas que van al mar tenían techo de paja y el viento empeoró las cosas", detalló Muñoz, llevando tranquilidad respecto a su situación particular, dado que su familia se alojaba en un sector de departamentos construido con materiales sólidos que no fue alcanzado por el fuego. Sin embargo, la santafesina lamentó la suerte de otros compatriotas: "Una familia de Buenos Aires que conocimos acá perdió absolutamente todas sus pertenencias en el incendio, incluidos sus pasaportes".
El sálvese quien pueda
Los relatos de dramatismo se replicaron entre los numerosos huéspedes oriundos de la provincia de Córdoba que compartían la estadía. Valentina, una joven proveniente de la localidad de General Baldissera, describió la desesperación del escape al ver cómo las llamas avanzaban hacia los tanques de gas del predio. "Literal corrimos por nuestras vidas. Salimos corriendo a la habitación y alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas. Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos", manifestó compungida.
Por su parte, otro turista argentino de nombre Ignacio se vio sorprendido por la emergencia en pleno desayuno. "Estaba desayunando y cuando salgo veo que toda la gente está mirando para un lado. Al principio no entendíamos nada y después vimos el humo. Veinte minutos después el buffet no existía, había quedado todo quemado", rememoró sobre lo que calificó como una escena sacada de una película de terror.
Incertidumbre y asistencia consular
A pesar de la magnitud de la tragedia, que incluyó la pérdida de una vida humana y la destrucción total del hall de acceso, los comercios, los comedores y las barras de tragos de la zona de playa, los turistas criticaron la falta de respuestas institucionales y la escasa información brindada por las autoridades del Viva Dominicus durante las horas posteriores. Incluso, causó profunda indignación que, promediando la tarde, se retomaran actividades recreativas y fiestas en las piletas del sector que quedó en pie, a escasos metros de los escombros aún humeantes.
Respecto al origen del siniestro, las hipótesis que manejan los damnificados varían entre un cortocircuito en las instalaciones eléctricas y la supuesta explosión de un vehículo en el sector de cocheras, aunque aún no se emitió un peritaje oficial por parte de la policía dominicana. En tanto, las autoridades diplomáticas argentinas confirmaron que los cónsules se movilizarán hasta el hotel de Bayahíbe en las próximas horas para tramitar de urgencia los documentos de identidad de aquellos ciudadanos que lo perdieron todo en el fuego y facilitar así los operativos de retorno al país.