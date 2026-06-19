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Maximiliano Pullaro
Colón
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En Bayahibe

Un fuerte incendio afectó a un hotel de República Dominicana donde había argentinos

Un siniestro en un resort obligó a desalojar a turistas, incluidos cordobeses, mientras las llamas arrasaban parte del lugar. No hubo informes oficiales de heridos.

Imagen ilustrativa. Hotel Viva Dominicus de República Dominicana.Imagen ilustrativa. Hotel Viva Dominicus de República Dominicana.
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Un incendio en el hotel Viva Dominicus en Bayahibe, República Dominicana, obligó a evacuar a huéspedes y visitantes este viernes, cuando las llamas consumieron parte del complejo

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Medios locales relataron que un voraz incendio afectó sectores del establecimiento turístico y señalaron que personal del hotel procedió a la evacuación de quienes se encontraban alojados en el lugar.

El relato de turistas argentinos indicó que fueron obligados a abandonar el hotel como medida de seguridad. Entre los evacuados, se informó de la presencia de visitantes provenientes de la provincia de Córdoba, que fueron asistidos durante el proceso de salida del predio.

Imagen ilustrativa. Hotel Viva Dominicus de República Dominicana.Imagen ilustrativa. Hotel Viva Dominicus de República Dominicana.

La movilidad de personas y la coordinación en el lugar se realizaron hasta contener la emergencia inicial. Las imágenes difundidas en redes sociales y publicadas mostraron columnas de humo y la intervención de personal del establecimiento.

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Por qué se originó el fuego

Los medios locales ofrecieron información sobre la presencia de turistas argentinos entre los evacuados y aportaron material visual que documentó el estado de las llamas durante las primeras horas del siniestro.

En los informes consultados no se incluyeron declaraciones oficiales que detallen el origen del fuego ni balances formales sobre daños materiales o heridos.

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