Un acto de valentía se vivió en el Cañón de los Perdidos, en Ica, cuando un hombre decidió intervenir para salvar a un perro que había caído a gran profundidad dentro de este atractivo natural. La escena fue advertida por visitantes de la zona, que observaron cómo el animal había quedado inmovilizado en un sector peligroso del paisaje.
Un turista desafió el peligro y salvó a un perro atrapado en un cañón en Perú
La escena generó impacto entre quienes estaban en el lugar y rápidamente se replicó en redes sociales.
De acuerdo con la publicación, el perro cayó a un abismo de más de 50 metros, en un tramo marcado por el desnivel y la dificultad del terreno. Frente a esa situación, el turista descendió para asistirlo, pese al riesgo que implicaba moverse en un área de acceso complejo y con condiciones adversas.
Finalmente, el hombre logró poner al animal a salvo, en una maniobra que fue destacada por quienes presenciaron el hecho y luego comentada en redes sociales. El rescate despertó reconocimiento por la decisión del visitante de actuar de inmediato ante una situación que pudo haber terminado de la peor manera.
El episodio también reabrió la discusión sobre los cuidados necesarios en este tipo de destinos turísticos. El Cañón de los Perdidos es promocionado como un lugar pet friendly, pero tras lo ocurrido crecieron las recomendaciones para extremar la vigilancia sobre las mascotas y reforzar las medidas de prevención en sectores de gran altura o riesgo.