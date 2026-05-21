Una emisora de radio local del sureste de Inglaterra presentó el miércoles 20 de mayo sus disculpas al rey Carlos III y a sus oyentes por haber anunciado por error la muerte del soberano, atribuyéndolo a un fallo informático.
Una radio británica anunció por error la muerte del rey Carlos III
Radio Caroline activó accidentalmente el protocolo por fallecimiento del monarca debido a un error informático y luego pidió disculpas públicas.
El director de la emisora Radio Caroline, Peter Moore, escribió en Facebook: "Debido a un error informático en nuestro estudio principal, el protocolo por la muerte de un monarca, que todas las emisoras del Reino Unido tienen preparado esperando no tener que usarlo, se activó accidentalmente el martes por la tarde (19 de mayo), anunciando por error que Su Majestad el Rey había fallecido".
El director achacó el error a "un fallo informático ocurrido en el estudio principal". Este es el momento en que se activó el protocolo al aire:
Radio Caroline "ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina (Isabel II, fallecida en septiembre de 2022), y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más", escribió el director.
Tras darse cuenta del error, la emisora, creada en 1964, se disculpó en antena y en redes sociales "por las molestias ocasionadas": "Pedimos disculpas a Su Majestad el Rey y a nuestros oyentes por cualquier angustia causada”.
Carlos III se encontraba de visita en Irlanda del Norte el martes por la tarde cuando la emisora anunció por error su fallecimiento. El rey, de 77 años, sigue recibiendo tratamiento por un cáncer, que anunció en febrero de 2024 y cuya naturaleza no ha revelado.
La publicación no indicó cuánto tiempo pasó antes de que se descubriera el error, pero el miércoles por la tarde la grabación de la emisión del martes entre las 13:58 y las 17:00 (hora local) no estaba disponible en el sitio web de la emisora con sede en Essex, en el sureste de Inglaterra.
Emisora pirata
Fundada en 1964, Radio Caroline es una antigua emisora pirata que operaba desde barcos frente a la costa inglesa.
Después de que una legislación de 1967 obligara a muchas emisoras piratas a cerrar, continuó funcionando de manera intermitente antes de poner fin a sus emisiones marítimas en 1990.