El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, solicitó a la Fiscalía que investigue si las explosiones ocurridas la semana pasada en un cuartel militar de Viacha, en el departamento de La Paz, pudieron haber sido provocadas de manera intencional.
Explosiones en Bolivia: el presidente pidió investigar si se trató de un atentado
El episodio ocurrió en un centro militar de Viacha y dejó nueve personas fallecidas, cinco desaparecidas y más de 80 heridas. La principal hipótesis apunta a una falla durante el manejo de material explosivo.
Aunque la principal hipótesis que se maneja hasta el momento apunta a un accidente relacionado con la manipulación de material explosivo, el mandatario pidió que no se descarte ninguna posibilidad durante la investigación.
El pedido de Paz a la Fiscalía
Paz sostuvo ante los periodistas que el Ministerio Público debe analizar en profundidad lo ocurrido y contemplar también la posibilidad de un atentado, debido a la circulación de audios y versiones que todavía no fueron verificadas.
“Que investiguen todos los ámbitos”, afirmó el presidente, quien además remarcó la importancia de distinguir las especulaciones de aquellos elementos que puedan ser comprobados durante la investigación.
El mandatario vinculó también su pedido con la posibilidad de que existan sectores que busquen perjudicar a su Gobierno. En ese sentido, señaló que algunos grupos “quieren retornar y están dispuestos a todo”.
Nueve muertos y cinco desaparecidos
Las explosiones ocurrieron el viernes pasado en el Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería del Regimiento Bolívar, ubicado en Viacha.
El hecho dejó nueve personas fallecidas, cinco desaparecidas y más de 80 heridos, de acuerdo con los datos consignados sobre el episodio.
Paz también señaló que “no es la primera vez que ocurre un suceso como este”, otro de los argumentos que utilizó para reclamar una investigación que contemple todas las hipótesis.
La principal hipótesis
Hasta el momento, la investigación trabaja principalmente sobre la posibilidad de que las explosiones hayan ocurrido como consecuencia de una presunta mala manipulación o almacenamiento de material explosivo.
Sin embargo, el pedido presidencial apunta a que esa hipótesis sea contrastada con otras posibilidades antes de arribar a una conclusión definitiva.
Mientras avanza la investigación, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó que fueron recolectadas 48 bolsas con restos humanos para avanzar en las tareas de identificación de las personas fallecidas.