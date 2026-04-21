Roma no es solo una ciudad; es un estado mental y un pilar de la civilización occidental. Este martes, la capital de Italia celebra su 2.779º aniversario, una festividad conocida como el "Natale di Roma".
Roma cumple 2.779 años: la "Ciudad Eterna" celebra su fundación entre legiones y gladiadores
La capital italiana se transforma en un museo vivo para conmemorar el "Natale di Roma". Con desfiles de legiones, rituales ancestrales en el Circo Máximo y una agenda cargada de mística, la urbe celebra casi tres milenios de historia ininterrumpida.
Según la tradición que los siglos han tallado en piedra, fue un 21 de abril del año 753 a.C. cuando Rómulo trazó el surco sagrado que delimitó los confines de la ciudad sobre la colina del Palatino. Hoy, esa leyenda cobra vida con una magnitud que asombra a locales y turistas por igual.
El regreso de las Legiones al Circo Máximo
El epicentro de los festejos será, como es habitual, el histórico Circo Máximo. Durante toda la jornada, el Gruppo Storico Romano liderará recreaciones que parecen suspendidas en el tiempo. Centuriones, gladiadores y vestales caminarán por las mismas arenas donde antaño rugía el Imperio.
Las actividades no se limitan a la exhibición visual. Se espera la realización del "Tracciato del Solco", el rito que evoca la fundación de la ciudad, y la ceremonia del "Palilia", un antiguo ritual de purificación dedicado a la diosa Pales. Estas representaciones cuentan con un rigor histórico estricto, desde el armamento de los soldados hasta las túnicas de seda, permitiendo que el espectador se sumerja en la Roma de hace dos milenios.
Un desfile que paraliza la capital
El momento culminante del aniversario será el gran desfile histórico. Miles de recreadores provenientes de diversos países de Europa marcharán por la Vía de los Foros Imperiales, conectando el Coliseo con la Plaza Venecia.
"Celebrar el Natale di Roma es reafirmar nuestra identidad y ofrecer al mundo un testimonio de resiliencia cultural", señalan fuentes vinculadas a la organización de los eventos culturales de la capital. La ciudad no solo ofrece espectáculo, sino también acceso gratuito a museos cívicos y sitios arqueológicos, permitiendo que la historia sea, por un día, un patrimonio verdaderamente compartido.
El encanto de la luz y la historia
Más allá de las espadas y los escudos, la Roma moderna abraza su pasado con tecnología. Al caer la tarde, las proyecciones de luces sobre las ruinas del Foro Romano explicarán la evolución de la ciudad desde una pequeña aldea de pastores hasta convertirse en la "Caput Mundi".
Es una oportunidad única para entender por qué, a pesar de las crisis y el paso del tiempo, Roma sigue siendo "Eterna". Mañana, cada rincón de la ciudad recordará que todo lo que conocemos —el derecho, la arquitectura, el idioma— comenzó con un simple surco en la tierra hace 2.779 años.