Efemérides

Roma cumple 2.779 años: la "Ciudad Eterna" celebra su fundación entre legiones y gladiadores

La capital italiana se transforma en un museo vivo para conmemorar el "Natale di Roma". Con desfiles de legiones, rituales ancestrales en el Circo Máximo y una agenda cargada de mística, la urbe celebra casi tres milenios de historia ininterrumpida.