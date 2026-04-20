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Katy Perry tiró su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi por falta de cambio: “Necesitaba buena suerte"

La cantante estadounidense sorprendió a turistas y locales en Roma al cumplir con la tradición de los deseos de una manera muy particular. Sin monedas en sus bolsillos, optó por lanzar su tarjeta bancaria a las aguas de la icónica fuente barroca.