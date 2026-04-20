Katy Perry ha vuelto a demostrar que la espontaneidad es su marca registrada. En medio de una recorrida por la "Ciudad Eterna", la intérprete de "Firework" protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: ante la falta de monedas sueltas para cumplir con el rito de la Fontana di Trevi, la artista no dudó en arrojar su tarjeta de crédito al agua.
Katy Perry tiró su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi por falta de cambio: “Necesitaba buena suerte"
La cantante estadounidense sorprendió a turistas y locales en Roma al cumplir con la tradición de los deseos de una manera muy particular. Sin monedas en sus bolsillos, optó por lanzar su tarjeta bancaria a las aguas de la icónica fuente barroca.
"Siento que necesito poner algo en la Fontana di Trevi para tener buena suerte", se la escucha decir en el registro fílmico que circuló por redes sociales. La escena, cargada de humor, muestra a una Perry decidida a no abandonar el monumento sin antes asegurar su "fortuna", aunque fuera con un plástico de alta gama en lugar de los tradicionales euros.
Un rito "a lo Perry"
La tradición romana dicta que se debe lanzar una moneda de espaldas a la fuente para asegurar el regreso a Roma, dos para encontrar el amor y tres para el matrimonio. Sin embargo, la cantante parece haber inaugurado una nueva categoría para quienes viajan sin efectivo.
Tras el lanzamiento, y al notar que la corriente del agua comenzaba a desplazar su tarjeta, la propia artista —entre risas— se apresuró a recuperarla, dejando en claro que se trataba de una broma para sus seguidores y para alivio de su cuenta bancaria.
Entre la devoción y la polémica
La visita de la estrella a Roma no fue solo turística. Durante su estancia, Perry compartió imágenes bajo el título “Just Rome'ing around”, visitando la Basílica de San Pedro y ofreciendo un concierto privado en el centro de conferencias La Nuvola, donde emocionó a los presentes con una versión acústica de "The One That Got Away".
No obstante, el gesto en la fuente no estuvo exento de críticas. Mientras sus fans celebraron la ocurrencia como un acto de "humor puro", algunos sectores más conservadores y usuarios en redes consideraron el gesto como "inapropiado" por tratarse de un sitio histórico de gran valor patrimonial.
Un presente de contrastes
Este episodio se produce en un momento ambivalente para la cantante. Por un lado, disfruta de su nueva etapa sentimental (recientemente vinculada al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau tras su separación de Orlando Bloom) y del éxito de su gira; por el otro, enfrenta el ruido mediático de acusaciones de vieja data que han vuelto a la superficie.
Para Perry, parece que un poco de "buena suerte" extra nunca está de más, incluso si cuesta un tarjetazo.