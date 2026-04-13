La presencia de Katy Perry en la edición 2026 de Coachella no pasó inadvertida, aunque esta vez no estuvo vinculada a un show sobre el escenario. La cantante asistió como parte del público y fue vista junto a Justin Trudeau, en una aparición que captó la atención mediática y de los asistentes.
Sorpresa en Coachella: Katy Perry apareció junto a Justin Trudeau
La artista y el ex mandatario canadiense fueron vistos juntos durante el festival en California, donde compartieron actividades como espectadores y generaron repercusión en redes sociales.
Una aparición que llamó la atención
Durante el fin de semana, Perry recorrió el predio del festival en Indio, California, participando de las distintas actividades como una espectadora más. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales y registros de medios internacionales, se la pudo ver caminando, conversando y disfrutando de los recitales junto a Trudeau.
La escena resultó llamativa por tratarse de una combinación poco habitual en el ámbito público: una de las figuras del pop internacional junto a un ex jefe de gobierno. Ambos compartieron momentos distendidos, lo que generó una rápida circulación de imágenes y comentarios en plataformas digitales.
Uno de los episodios más comentados se produjo durante la presentación de Justin Bieber, uno de los shows centrales del festival. En ese contexto, Perry realizó un comentario humorístico sobre el formato del espectáculo, lo que contribuyó a amplificar la repercusión de su presencia.
Además, publicaciones en redes sociales mostraron a la cantante y a Trudeau en actitud cercana, bailando y compartiendo distintos momentos del evento. Estas imágenes reforzaron el interés en torno a su vínculo, que ya había sido objeto de atención en los últimos meses.
Una relación que gana visibilidad
La aparición conjunta en Coachella se suma a otras presentaciones públicas recientes de la pareja. Según reportes internacionales, ambos mantienen una relación desde 2025, luego de haber sido vistos juntos por primera vez en ese mismo año.
En ese sentido, su presencia en el festival no solo tuvo impacto por el contexto musical, sino también porque funcionó como una nueva confirmación de su vínculo en un ámbito de alta exposición mediática.
Trudeau, quien fue primer ministro de Canadá entre 2015 y 2025, había anunciado previamente su separación de Sophie Grégoire en 2023. Por su parte, Perry finalizó su relación con el actor Orlando Bloom en 2025, con quien tiene una hija.
Desde entonces, ambos han sido vistos en distintos eventos públicos, incluyendo encuentros sociales y actividades vinculadas al entretenimiento. La asistencia a Coachella se inscribe dentro de esa serie de apariciones que consolidan su presencia como pareja en espacios de alta visibilidad.