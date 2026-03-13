Katy Perry "en llamas": el impactante video donde la cantante prendió fuego su cuerpo completamente

El mundo del espectáculo está en vilo tras la filtración de unas imágenes que parecen sacadas de una película de acción de alto presupuesto. En el video, que circula masivamente en plataformas como X y TikTok, se observa a una mujer caminando mientras las llamas consumen su ropa y parte de su cuerpo. El escenario sería el set de filmación de "Watch It Burn", el nuevo material de Katy Perry, lo que disparó una pregunta inmediata: ¿se arriesgó la estrella a tanto o estamos ante una doble de riesgo?
La escena que encendió las alarmas
El registro muestra una coreografía de fuego perfectamente controlada pero visualmente aterradora. La figura camina con parsimonia mientras el fuego se propaga por su espalda, una técnica que en Hollywood se conoce como "full body burn".
Si bien muchos medios especializados y portales de noticias del espectáculo de México y Estados Unidos dan por sentado que se trata de la intérprete de "Firework", desde su entorno oficial aún no han emitido un comunicado que confirme que Perry se expuso personalmente a tal peligro.
La canción, cuyo título se traduce como "Miralo arder", parece ser la justificación perfecta para esta puesta en escena.
Entre el compromiso artístico y la cautela
En la industria del pop, artistas de la talla de Katy Perry suelen estar rodeadas de protocolos de seguridad asfixiantes. Es por eso que surge la hipótesis de la doble de riesgo. Las dobles son profesionales entrenadas para soportar altas temperaturas mediante geles ignífugos y trajes especiales, algo que —aunque sea posible para un civil— requiere meses de preparación.
Sin embargo, la narrativa que circula con más fuerza en los foros de fans es que Perry, en busca de un "renacimiento" visual para su nueva era musical, habría decidido poner el cuerpo para darle mayor realismo a la obra. "Muchos medios suponen que es ella por la fisonomía y el contexto del rodaje, pero la prudencia obliga a esperar el detrás de escena oficial", señalan expertos en efectos visuales.
No es la primera vez que la cantante utiliza elementos naturales en sus videos, pero nunca lo había hecho con este nivel de crudeza. REUTERS/Mario Anzuoni
"Watch It Burn": ¿metáfora o realidad?
La canción, cuyo título se traduce como "Miralo arder", parece ser la justificación perfecta para esta puesta en escena. No es la primera vez que la cantante utiliza elementos naturales en sus videos, pero nunca lo había hecho con este nivel de crudeza. De confirmarse que es la propia Katy la que camina entre llamas, estaríamos ante uno de los hitos de producción más arriesgados en la historia reciente de los videoclips.
Ya sea una maniobra de marketing brillante, un acto de audacia extrema por parte de la artista o el impecable trabajo de una doble de acción, Katy Perry logró lo que todo artista busca: que el mundo entero hable de su música antes de que el video sea estrenado oficialmente. La incógnita sobre quién está debajo de ese fuego real solo aumenta la expectativa por el lanzamiento final.