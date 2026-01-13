Ucrania

Rusia atacó Kharkiv con drones: cuatro muertos y daños en infraestructura

En la madrugada de este lunes, Rusia lanzó una ofensiva aérea sin precedentes con casi 300 drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania. El ataque más letal se registró en las afueras de Kharkiv, donde murieron al menos cuatro personas.