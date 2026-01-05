Ataque aéreo en plena madrugada

Rusia bombardeó Kiev: dos muertos y daños en un hospital

Un nuevo ataque aéreo ruso sacudió la madrugada de Kiev y su región este viernes, provocando la muerte de al menos dos personas y varios heridos. Una clínica privada fue alcanzada por un misil, en lo que se considera uno de los bombardeos más intensos del inicio del 2026.