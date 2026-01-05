Rusia bombardeó Kiev: dos muertos y daños en un hospital
Un nuevo ataque aéreo ruso sacudió la madrugada de Kiev y su región este viernes, provocando la muerte de al menos dos personas y varios heridos. Una clínica privada fue alcanzada por un misil, en lo que se considera uno de los bombardeos más intensos del inicio del 2026.
En la madrugada del 5 de enero, Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra la ciudad de Kievy otras localidades de su región metropolitana. Las alarmas antiaéreas sonaron durante horas y se escucharon múltiples explosiones, según informaron las autoridades ucranianas.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que una clínica médica privada del distrito Obolonskyi fue alcanzada directamente, provocando un incendio de gran magnitud y dejando, hasta el momento, cuatro personas heridas y un fallecido dentro del establecimiento.
Simultáneamente, en la localidad de Fastiv, al suroeste de la capital, otro ataque causó la muerte de un hombre de edad avanzada, según precisó Ruslan Kravchenko, jefe de la administración militar regional.
Primeras víctimas civiles del año en Kiev. Crédito: Reuters.
Primeras víctimas civiles del año en Kiev
Este ataque marca un trágico comienzo de año en la capital ucraniana, al registrarse las primeras víctimas civiles del 2026 producto de bombardeos rusos. Equipos de emergencia trabajaron durante horas en la extinción del fuego y en la evacuación de pacientes y personal de la clínica afectada.
La administración militar de Kiev señaló además que varios edificios civiles sufrieron daños colaterales y se reportaron cortes temporales de electricidad en algunos sectores.
El gobierno ucraniano condenó el ataque y lo calificó como una nueva muestra de agresión deliberada contra la población civil. Este episodio se enmarca en una serie de bombardeos rusos durante las últimas semanas, que buscan desgastar la infraestructura energética y médica del país.
Por su parte, las fuerzas armadas ucranianas aseguraron haber derribado parte de los misiles y drones lanzados por Rusia, aunque reconocen que algunos lograron eludir las defensas antiaéreas.
Explosiones en Kiev.
Advertencias de la ONU
Tras conocerse el ataque, organismos internacionales expresaron su preocupación por el incremento de ataques contra objetivos civiles. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que atacar instalaciones médicas constituye una violación del derecho internacional humanitario, y exhortó a ambas partes a proteger a la población civil.
Mientras tanto, países europeos reforzaron su apoyo a Ucrania y advirtieron sobre una posible escalada mayor si persisten los bombardeos masivos.
Ante la persistencia de los ataques, las autoridades ucranianas anunciaron que se reforzará el sistema de defensa antiaérea en la capital y en puntos estratégicos del país.
“Cada misil derribado salva vidas”, declaró el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mykola Oleshchuk, quien además pidió a los aliados occidentales acelerar el envío de sistemas de defensa avanzados como el Patriot y el NASAMS.
El ataque del 5 de enero refuerza la tendencia de incremento en las hostilidades, con Kiev como blanco frecuente. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando con preocupación el rumbo del conflicto, que ya lleva casi dos años sin una salida diplomática visible.