Rusia acusa a Ucrania de atacar con drones la residencia de Putin y promete represalias

La tensión bélica volvió a escalar este lunes tras una fuerte acusación del Kremlin: el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció que Ucrania lanzó un ataque con 91 drones de largo alcance contra una residencia de Vladimir Putin en la región de Nóvgorod. Desde Kiev lo niegan, pero Moscúya prometió represalias.
Según Lavrov, todos los drones fueron interceptados y destruidos por las fuerzas de defensa aérea rusas, sin que se registraran víctimas ni daños materiales. A pesar de ello, calificó el episodio como un “acto terrorista” y advirtió que Rusia ya definió cuándo y cómo responderá.
Serguéi Lavrov aseguró que Moscú responderá y revisará su postura negociadora.
Acusaciones cruzadas y clima de negociación
El jefe de la diplomacia rusa aseguró que el ataque se produjo mientras se desarrollaban negociaciones “intensas” entre Rusia y Estados Unidos, orientadas a un eventual acuerdo para resolver el conflicto ucraniano. En ese sentido, anticipó que Moscú “revisará su postura” ante lo que considera “una degeneración del régimen de Kiev”.
En paralelo, el viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó afirmó que este tipo de “provocaciones” buscan frustrar la fase más delicada del proceso de paz. “Los objetivos de los ataques de represalia ya han sido determinados”, aseguró Lavrov.
Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelenski negó haber ordenado el ataque y acusó a Moscú de preparar bombardeos contra la capital ucraniana como represalia. “El régimen ruso quiere justificar lo que planea hacer con una mentira más”, dijo.
Trump y Zelenski se reunieron en Florida y hablaron de un plan de paz de 20 puntos. Foto: Xinhua
Trump y Zelenski se reunieron en Florida
Mientras se multiplicaban los cruces verbales, este domingo se realizó una reunión clave en Florida entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ucraniano. Ambos analizaron el llamado “plan de 20 puntos” que propone un cese del fuego y negociaciones bajo mediación de Washington.
Tras el encuentro, Trump declaró que las partes están “en un 95% de avance” hacia un acuerdo: “Hay uno o dos puntos muy duros, pero creo que estamos muy cerca. Hicimos muchos progresos hoy y durante el último mes”, afirmó en conferencia de prensa.
Aún sin detalles oficiales sobre el contenido del plan, fuentes diplomáticas señalan que las negociaciones seguirán en las próximas semanas con apoyo del Departamento de Estado y emisarios de la Unión Europea. No obstante, la amenaza de una escalada militar podría alterar nuevamente el tablero.