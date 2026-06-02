El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sostuvo que la detención del buque ruso Tagor por parte de Francia constituye una violación del derecho internacional. La portavoz del organismo, Maria Zakharova, afirmó que Moscú exige explicaciones detalladas sobre lo ocurrido.
Tensión entre Francia y Rusia por la intercepción de una embarcación en alta mar
Moscú reclama explicaciones a París tras una operación naval en el Atlántico que genera tensión diplomática y cuestionamientos sobre el marco legal aplicado.
“La Embajada de Rusia en Francia ha exigido a París que facilite todos los detalles sobre las circunstancias que rodean la detención, y está tomando medidas exhaustivas para proteger a los ciudadanos rusos que forman parte de la tripulación”, señaló.
Acusaciones
Zakharova también cuestionó el accionar de las autoridades francesas, a las que acusó de interpretar de forma incorrecta la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
Según explicó, el artículo 110 permite la inspección de un buque extranjero en alta mar si no posee nacionalidad, pero no autoriza su traslado o escolta hasta un puerto del Estado que realiza la intervención. En ese sentido, calificó la acción como un nuevo ejemplo de lo que describió como “nihilismo jurídico europeo” y de una supuesta adaptación de las normas internacionales según conveniencia.
Aguas internacionales
De acuerdo con la información difundida, el 31 de mayo un buque de guerra francés interceptó al Tagor a unos 400 kilómetros de la costa francesa, en aguas internacionales. Las autoridades francesas justificaron la operación al señalar que la embarcación navegaba desde Murmansk, Rusia, utilizando presuntamente una bandera falsa.