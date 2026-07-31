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Rusia atacó Kiev: al menos tres muertos y 10 heridos

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, dijo que Moscú atacó la ciudad con misiles balísticos y que la amenaza "sigue siendo alta".

A raiz del ataque, e produjo un incendio en un edificio de seis pisos. Foto: ReutersA raiz del ataque, e produjo un incendio en un edificio de seis pisos. Foto: Reuters
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Al menos tres personas murieron y 10 resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado (01.08.2026) en un ataque ruso con misiles balísticos, dijo el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko.

"Explosiones en la ciudad. Kiev está bajo ataque con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!", escribió Klitschko en la plataforma Telegram.

People stand together as a man looks on at the site of an apartment building hit by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, August 1, 2026. REUTERS/Gleb GaranichFoto: Reuters

"Según información preliminar, tres personas murieron en la capital", agregó el funcionario. En un mensaje aparte, precisó que 10 personas quedaron lesionadas.

Daños y víctimas en el ataque

La administración militar de Kiev informó a su vez que "se produjo un incendio en un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski" a raíz del ataque.

"La amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta. Instamos a todos a permanecer en los refugios hasta que se levante la alerta aérea", añadió la entidad.

Kiev y Moscú han intensificado sus ataques de largo alcance después de que se estancaran los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington para poner fin a la guerra.

A firefighter works at the site of an apartment building hit by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, August 1, 2026. REUTERS/Gleb GaranichFoto: Reuters

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió a principios de esta semana con el de Estados Unidos, Donald Trump.

Reunión entre Zelenski y Trump

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El líder ucraniano afirmó tras la reunión que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en Ucrania, pero el presidente estadounidense dijo después que "se discutieron muchas cosas" y que "la reunión salió muy bien".

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