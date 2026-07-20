Guerra en Europa

Rusia reportó un ataque a civiles y Ucrania confirmó la captura de más de 60 soldados

La embestida de un dron contra un colectivo de pasajeros provocó cinco muertos en la región fronteriza de Bélgorod, mientras que otros bombardeos afectaron las afueras de Moscú y dejaron heridos a tres ciudadanos chinos. En paralelo, las fuerzas ucranianas anunciaron la neutralización e intercambio de tropas enemigas en el sector de Zaporiyia.