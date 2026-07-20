Cinco civiles murieron y 23 resultaron heridos en Shebékino, en la región fronteriza de Bélgorod, tras el impacto de un dron de las FFAA de Ucrania contra un autobús de pasajeros, informó el gobernador en funciones, Alexandr Shuváyev.
Rusia reportó un ataque a civiles y Ucrania confirmó la captura de más de 60 soldados
La embestida de un dron contra un colectivo de pasajeros provocó cinco muertos en la región fronteriza de Bélgorod, mientras que otros bombardeos afectaron las afueras de Moscú y dejaron heridos a tres ciudadanos chinos. En paralelo, las fuerzas ucranianas anunciaron la neutralización e intercambio de tropas enemigas en el sector de Zaporiyia.
Mientras tanto, ataques con drones ucranianos dirigidos contra la región de Moscú con el resultado de 10 personas heridas, entre ellas tres ciudadanos chinos.
Operativo en Zaporiyia
Los soldados del 225º Regimiento de Asalto Independiente llevaron a cabo una operación de rastreo y eliminación de grupos infiltrados de tropas rusas en las zonas de Ternuvate, Kosívtseve, Rizdvianka, Verkhnya Tersa y Vozdvyzhivka de la región de Zaporiyia, como resultado de la cual fueron capturados 64 ocupantes.
Así lo comunicó el 225º Regimiento de Asalto Independiente vía Telegram y publicó un vídeo correspondiente, informó el sitio Ukrinform.
“Los soldados del 225º Regimiento de Asalto Independiente llevaron a cabo una operación de rastreo y eliminación de grupos infiltrados de tropas rusas en las zonas de Ternuvate, Kosívtseve, Rizdvianka, Verkhnya Tersa y Vozdvyzhivka. Resultado de la operación: 64 prisioneros de guerra rusos”, señala la publicación.
Según los militares, “se suponía que los ocupantes rusos debían infiltrarse en la retaguardia de las posiciones ucranianas sin ser vistos, no participar en combate, buscar tripulaciones de drones, recopilar información de inteligencia y plantar banderas rusas para los próximos vídeos de propaganda sobre las aldeas ´capturadas´, pero en cambio terminaron siendo capturados”.
“El resultado de la operación son 64 prisioneros de guerra rusos. 64 ocupantes han repuesto el fondo de intercambio de Ucrania”, añadió el regimiento.
Ukrinform destaca finalmente que las bajas totales en combate de las tropas rusas desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 20 de julio de 2026 se estiman en unos 1.430.530 invasores, incluidos 1.600 en el último día.