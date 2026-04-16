Las fuerzas rusas ejecutaron este jueves un bombardeo masivo contra territorio ucraniano que se extendió durante varias horas. El ataque, dirigido contra áreas civiles en cuatro regiones del país, causó la muerte de al menos 16 personas y dejó más de 80 heridos, según el reporte de las autoridades locales.
Rusia lanzó ataque masivo contra Ucrania: 16 muertos y 80 heridos en cuatro regiones
Cerca de 700 drones impactaron en Kiev, Odesa, Dnipro y Zaporizhzhia. Las defensas ucranianas neutralizaron 667 proyectiles mientras el presidente Zelenski regresaba de una gira por Europa en busca de sistemas de defensa aérea.
Rusia utilizó cerca de 700 drones de tipo Shahed, además de misiles balísticos y de crucero. En la capital, Kiev, se confirmó el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas un menor de 12 años, y daños en 17 edificios de apartamentos, viviendas particulares y centros comerciales.
Impacto en las regiones
El reporte oficial detalló el alcance de la ofensiva en distintos puntos del país:
- Odesa: Nueve personas murieron y 23 resultaron heridas en la ciudad portuaria.
- Dnipro: Tres mujeres fallecieron y 36 personas recibieron atención médica por heridas.
- Zaporizhzhia: Se registró una víctima fatal.
La Fuerza Aérea de Ucrania informó que los sistemas de defensa aérea derribaron o inutilizaron 667 de los 703 objetivos detectados. No obstante, 20 drones de ataque y 12 misiles impactaron en 26 ubicaciones diferentes.
Contexto diplomático y militar
El bombardeo coincidió con el regreso del presidente Volodimir Zelenski de una gira por Alemania, Noruega e Italia. El mandatario mantuvo reuniones con líderes europeos para gestionar la adquisición de sistemas de defensa aérea Patriot y otros equipos de fabricación occidental.
Zelenski señaló que, si bien existen nuevos acuerdos de apoyo, algunos países socios aún no han cumplido con las entregas de misiles comprometidas anteriormente. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus defensas derribaron 207 drones ucranianos durante la misma jornada y reportó dos muertes en el puerto de Tuapse tras ataques de Ucrania.
Las Naciones Unidas estiman que más de 15.000 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio del conflicto hace cuatro años. En este escenario, el gobierno ucraniano solicitó mantener las sanciones económicas contra el petróleo ruso y agilizar los préstamos de la Unión Europea que actualmente se encuentran bloqueados.