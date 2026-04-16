Conflicto en Europa del Este

Rusia lanzó ataque masivo contra Ucrania: 16 muertos y 80 heridos en cuatro regiones

Cerca de 700 drones impactaron en Kiev, Odesa, Dnipro y Zaporizhzhia. Las defensas ucranianas neutralizaron 667 proyectiles mientras el presidente Zelenski regresaba de una gira por Europa en busca de sistemas de defensa aérea.