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Conflicto en Europa del Este

Rusia lanzó ataque masivo contra Ucrania: 16 muertos y 80 heridos en cuatro regiones

Cerca de 700 drones impactaron en Kiev, Odesa, Dnipro y Zaporizhzhia. Las defensas ucranianas neutralizaron 667 proyectiles mientras el presidente Zelenski regresaba de una gira por Europa en busca de sistemas de defensa aérea.

Rusia lanzó ataque masivo contra Ucrania. Crédito: Reuters.Rusia lanzó ataque masivo contra Ucrania. Crédito: Reuters.
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Las fuerzas rusas ejecutaron este jueves un bombardeo masivo contra territorio ucraniano que se extendió durante varias horas. El ataque, dirigido contra áreas civiles en cuatro regiones del país, causó la muerte de al menos 16 personas y dejó más de 80 heridos, según el reporte de las autoridades locales.

Rusia utilizó cerca de 700 drones de tipo Shahed, además de misiles balísticos y de crucero. En la capital, Kiev, se confirmó el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas un menor de 12 años, y daños en 17 edificios de apartamentos, viviendas particulares y centros comerciales.

Firefighters work at the site where an office building was hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine April 16, 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova16 muertos y 80 heridos en cuatro regiones. Crédito: Reuters.

Impacto en las regiones

El reporte oficial detalló el alcance de la ofensiva en distintos puntos del país:

  • Odesa: Nueve personas murieron y 23 resultaron heridas en la ciudad portuaria.
Resident Viktor Sviatiuk, 32, removes debris in his apartment damaged during Russian missile and drone strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine April 16, 2026. REUTERS/Anna Voitenko700 drones impactaron en Kiev, Odesa, Dnipro y Zaporizhzhia. Crédito: Reuters.
  • Dnipro: Tres mujeres fallecieron y 36 personas recibieron atención médica por heridas.
  • Zaporizhzhia: Se registró una víctima fatal.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que los sistemas de defensa aérea derribaron o inutilizaron 667 de los 703 objetivos detectados. No obstante, 20 drones de ataque y 12 misiles impactaron en 26 ubicaciones diferentes.

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Contexto diplomático y militar

El bombardeo coincidió con el regreso del presidente Volodimir Zelenski de una gira por Alemania, Noruega e Italia. El mandatario mantuvo reuniones con líderes europeos para gestionar la adquisición de sistemas de defensa aérea Patriot y otros equipos de fabricación occidental.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks after receiving the International Four Freedoms Award, in recognition of him and the people of Ukraine, during the Four Freedoms Awards ceremony in Middelburg, Netherlands, April 16, 2026. REUTERS/Piroschka van de WouwEl mandatario mantuvo reuniones con líderes europeos. Crédito: Reuters.

Zelenski señaló que, si bien existen nuevos acuerdos de apoyo, algunos países socios aún no han cumplido con las entregas de misiles comprometidas anteriormente. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus defensas derribaron 207 drones ucranianos durante la misma jornada y reportó dos muertes en el puerto de Tuapse tras ataques de Ucrania.

Las Naciones Unidas estiman que más de 15.000 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio del conflicto hace cuatro años. En este escenario, el gobierno ucraniano solicitó mantener las sanciones económicas contra el petróleo ruso y agilizar los préstamos de la Unión Europea que actualmente se encuentran bloqueados.

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