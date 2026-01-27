El gobierno mexicano investiga el ataque en Loma de Flores que dejó 11 muertos y varios heridos

Un ataque armado ocurrido el domingo en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato (México), resultó en 11 personas fallecidas y varios heridos, según reportes oficiales.
Un grupo armado ingresó a un club de fútbol tras un partido amateur y disparó contra todos los presentes, entre los que se encontraban mujeres y menores de edad. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas.
Un ataque armado ocurrido el domingo en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato (México), resultó en 11 personas fallecidas y varios heridos, según reportes oficiales.
Diez víctimas perdieron la vida en el lugar y una más durante la atención médica. Hombres armados ingresaron al predio y dispararon contra un grupo de personas reunidas en el lugar.
Hasta el momento no se reportaron personas detenidas.
La Gobernadora Libia Dennise García condenó el hecho como inaceptable y expresó solidaridad con las familias afectadas.
Informó que de inmediato se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y reforzar la seguridad en la región. El Estado “actuará con firmeza para recuperar la tranquilidad y dar con los responsables”, dijo.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la coordinación del Gobierno federal, a través del Gabinete de Seguridad, con las autoridades guanajuatenses para identificar y capturar a los perpetradores.
Remitió a las autoridades estatales la investigación, que está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, y destacó la existencia de un comunicado conjunto emitido por la gobernadora y la fiscalía.
El ataque armado fue perpetrado la tarde del domingo 25 de enero de 2026 en un campo de fútbol del municipio de Salamanca y dejó un saldo de 11 personas fallecidas y al menos 12 más lesionadas, algunas de ellas de gravedad.
Los hechos ocurrieron en un campo deportivo ubicado en la comunidad de Loma de Flores, cuando sujetos armados arribaron en varios vehículos y abrieron fuego de manera directa e indiscriminada contra jugadores y asistentes que permanecían en el lugar tras concluir un partido amateur. En el sitio se desató el pánico, mientras varias personas intentaban resguardarse o huir.
Paramédicos y cuerpos de emergencia confirmaron que 10 personas murieron en el lugar, mientras que una más falleció posteriormente en un hospital a consecuencia de las heridas por arma de fuego. Entre los lesionados se reporta la presencia de una mujer y un menor de edad, quienes recibieron atención médica en distintos nosocomios de la región.
Tras la agresión, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado desplegaron un operativo para resguardar la zona y recabar indicios balísticos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes.