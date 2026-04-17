La secuencia ocurrió en el centro de San Diego, cerca del área de estacionamiento vinculada a Petco Park. De acuerdo con la reconstrucción policial, un empleado de ACE Parking, de 25 años, fue golpeado varias veces en la cabeza con el mango roto de un bastón de madera y sufrió dos cortes.
California: un perro policía neutralizó a un hombre tras un violento ataque en un estacionamiento
Un operativo policial en San Diego terminó con una escena que rápidamente se volvió viral: un perro de la unidad K-9 derribó a un hombre armado con un palo de madera después de que, según la Policía, atacara a un empleado de un estacionamiento y resistiera el uso de munición no letal.
Después del ataque, los agentes ubicaron al sospechoso a pocas cuadras, en la zona de Park Boulevard. Allí lo encontraron sosteniendo un palo y negándose a obedecer las órdenes de la Policía, en un escenario de máxima tensión.
Los uniformados intentaron frenarlo primero con recursos no letales, pero la respuesta no alcanzó para reducirlo. Fue entonces cuando liberaron al perro de la unidad K-9, que se lanzó directamente sobre el hombre, lo mordió en un brazo y logró desestabilizarlo.
Esa intervención permitió que los policías terminaran de inmovilizar al sospechoso y concretarán el arresto. El detenido fue identificado como Lathapoun Keovongsa, de 20 años, mientras que la víctima fue trasladada a un centro médico con heridas que, según NBC San Diego, no ponían en riesgo su vida.
El momento quedó grabado por testigos y comenzó a circular con fuerza en redes sociales, donde el protagonismo del perro policía concentró buena parte de las reacciones.