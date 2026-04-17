Heroico

California: un perro policía neutralizó a un hombre tras un violento ataque en un estacionamiento

Un operativo policial en San Diego terminó con una escena que rápidamente se volvió viral: un perro de la unidad K-9 derribó a un hombre armado con un palo de madera después de que, según la Policía, atacara a un empleado de un estacionamiento y resistiera el uso de munición no letal.