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La policía brasileña recuperó las ocho obras de Henri Matisse robadas de una biblioteca

Las otras cinco piezas, del pintor brasileño Cándido Portinari (1903-1962), todavía no fueron halladas y la Policía Civil de San Pablo sospecha que pudieron haber sido vendidas.

Las ocho obras rescatadas, por un valor estimado de más de un millón de reales.Las ocho obras rescatadas, por un valor estimado de más de un millón de reales.
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La Policía local recuperó el jueves ocho de las 13 obras de arte robadas en diciembre pasado de la Biblioteca Mário de Andrade, ubicada en el centro de la ciudad brasileña de San Pablo, en una operación que permitió localizar piezas del pintor francés Henri Matisse (1869-1954).

Las ocho obras rescatadas, por un valor estimado de más de un millón de reales .Las ocho obras se encontraban en un apartamento de San Bernardo do Campo.

Las ocho obras rescatadas, por un valor estimado de más de un millón de reales (cerca de 185.000 dólares), se encontraban en un apartamento de San Bernardo do Campo, de la región metropolitana de San Pablo.

Cinco obras de Portinari siguen desaparecidas

Las otras cinco piezas, del pintor brasileño Cándido Portinari (1903-1962), todavía no fueron halladas y la Policía Civil de San Pablo sospecha que pudieron haber sido vendidas.

Un hombre que mantenía las obras ocultas en el apartamento para el presunto autor intelectual del robo fue detenido en flagrancia por receptación.

Detalles del operativo y detenciones

Durante el operativo, también fue incautada un arma de fuego, por lo que el detenido deberá responder además por posesión ilegal de armas.

El pintor francés Henri Matisse.El pintor francés Henri Matisse.

El presunto autor intelectual del robo había sido detenido preventivamente en abril por la Policía Federal de Río de Janeiro, en otra investigación relacionada con obras de arte.

Según la investigación, el pasado 7 de diciembre, dos ladrones irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade, redujeron a un guardia de seguridad y a una pareja de ancianos que visitaba la biblioteca y colocaron documentos y cuadros en una bolsa de lona, antes de escapar por la entrada principal.

Mirá tambiénA punta de pistola, robaron ocho collages de Henri Matisse

Uno de los sospechosos de participar directamente en el robo fue detenido un día después. Y su identificación fue posible mediante el análisis de cámaras de seguridad e imágenes del sistema municipal de videovigilancia inteligente Smart Sampa, que logra detectar a fugitivos.

El Gobierno de San Pablo señaló en un comunicado que las investigaciones apuntan a que el grupo actuaba de manera organizada, con planificación previa y división de tareas para sustraer las piezas, ocultarlas y, posteriormente, introducir patrimonio cultural en el mercado clandestino de arte.

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