La Casa Blanca decidió desplazar a Sean Cairncross de su cargo como responsable nacional de ciberseguridad de Estados Unidos, luego de una serie de interrupciones tecnológicas que afectaron servicios esenciales y encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de los sistemas digitales frente a las nuevas amenazas, incluida la inteligencia artificial.
Trump echó al jefe de ciberseguridad de EE.UU. tras una ola de fallas tecnológicas
Los problemas afectaron al tráfico aéreo, las operaciones bancarias y plataformas digitales, mientras crece la preocupación por la vulnerabilidad de las infraestructuras ante las nuevas amenazas informáticas.
El presidente Donald Trump respaldó la salida del funcionario, según fuentes cercanas a la administración, al considerar que no reunía las credenciales necesarias para desempeñar esa responsabilidad. La decisión se produjo después de que distintas fallas provocaran interrupciones en el tráfico aéreo, cajeros automáticos y plataformas de almacenamiento de fotografías en la nube.
Quién lo reemplazará
La persona elegida para ocupar el puesto es Kirsten Davies, quien hasta ahora se desempeñaba como directora de Información del Departamento de Defensa. Su designación fue confirmada por el Senado y recibió el respaldo de integrantes del gabinete de Trump.
Antes de asumir la conducción nacional de ciberseguridad, Cairncross había ocupado distintos puestos dentro del entorno político del mandatario durante su primer gobierno. También se desempeñó como director de operaciones del Comité Nacional Republicano en 2016.
Tras conocerse su nombramiento, Davies publicó un mensaje en la red social X en el que destacó la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas del país. Sostuvo que Estados Unidos atraviesa un momento de transformación en el que conviven tecnologías analógicas, digitales y cuánticas, y planteó la necesidad de modernizar las estructuras, mejorar su resistencia y formar nuevos especialistas en seguridad informática.
Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogió su trayectoria y aseguró que confía en que contribuirá a desarrollar la agenda de seguridad nacional impulsada por Trump.
Las fallas
Los problemas informáticos tuvieron consecuencias en diferentes sectores y alcanzaron a millones de personas. Entre los servicios afectados estuvieron los viajes aéreos, las operaciones bancarias digitales, el comercio electrónico y hasta una red interna de acceso restringido de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Las interrupciones también involucraron a empresas y organismos como Microsoft, Chase Bank, la Agencia Federal de Aviación y la NSA. La situación generó preocupación por la dependencia de infraestructuras digitales que, ante una falla, pueden comprometer actividades cotidianas y servicios estratégicos.
Las explicaciones del gobierno
En medio de la crisis, el secretario de Estado, Marco Rubio, buscó transmitir tranquilidad y afirmó que no existían indicios que relacionaran los incidentes con un actor malintencionado.
Sin embargo, algunos aliados políticos de Trump cuestionaron la información difundida por el gobierno y lo acusaron de ocultar detalles sobre el origen de las interrupciones.
El propio presidente minimizó el episodio al regresar de un viaje por Asia y sostuvo que ese tipo de situaciones pueden ocurrir.
Por su parte, especialistas y funcionarios señalaron que los inconvenientes podrían estar relacionados con la antigüedad y complejidad de determinados sistemas, además de las dificultades que implica proteger las infraestructuras digitales frente a las amenazas emergentes vinculadas con la inteligencia artificial.
La salida de Cairncross y la llegada de Davies representan un cambio en la conducción de un área estratégica para Estados Unidos, en un contexto marcado por la necesidad de modernizar sus sistemas y reforzar la seguridad tecnológica.