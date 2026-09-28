Una misión arqueológica descubrió la tumba de Sekhentio-Ptah en la necrópolis de Bubasteion, en Saqqara, Egipto. Se trata de un alto funcionario del antiguo Egipto que ocupó distintos cargos de confianza en la corte.
Descubrieron en Egipto una tumba de 4.500 años con sarcófagos y más de 100 figuras
La misión arqueológica encontró una capilla funeraria, objetos rituales de alabastro, tres sarcófagos de piedra sellados, una estatua de madera con forma de halcón y más de 100 ushabti de fayenza.
El complejo funerario pertenece al Reino Antiguo y tiene una antigüedad aproximada de 4.500 años, un período contemporáneo a la construcción de las pirámides.
Una capilla y objetos rituales
La tumba cuenta con una capilla funeraria y una puerta falsa. Cerca de esta última fueron encontrados distintos objetos rituales de alabastro: una mesa, una losa para ofrendas y una pila de purificación.
Los jeroglíficos y los objetos hallados permitieron identificar a Sekhentio-Ptah y los cargos que ocupó.
Los cargos del funcionario
Entre los títulos de Sekhentio-Ptah figuran el de Chambelán Real y supervisor de todas las obras del rey. También fue supervisor de los documentos reales y guardián de los secretos de los decretos reales.
Además, las inscripciones lo identifican como sacerdote de Maat y supervisor de escribas.
Los entierros subterráneos
El complejo cuenta con varios pozos subterráneos interconectados que conducen a distintos enterramientos humanos.
Durante la investigación también fueron encontrados ejemplares de cartón funerario pintado y más de 100 figuras de ushabti de fayenza.
El conjunto incluye además tres sarcófagos de piedra que permanecían sellados e intactos, una estatua de madera con forma de halcón y recipientes de cerámica.
El hallazgo corresponde a un conjunto funerario que permanecía en su ubicación original, con sus diferentes espacios y elementos conservados dentro del complejo.