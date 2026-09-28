Hallazgo arqueológico

Descubrieron en Egipto una tumba de 4.500 años con sarcófagos y más de 100 figuras

La misión arqueológica encontró una capilla funeraria, objetos rituales de alabastro, tres sarcófagos de piedra sellados, una estatua de madera con forma de halcón y más de 100 ushabti de fayenza.