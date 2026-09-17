Dos sitios arqueológicos que no contaban con registros previos fueron identificados en una zona rural de Pilcaniyeu, en la provincia de Río Negro. El hallazgo incluye pinturas rupestres, cuevas, aleros, pircas y herramientas de piedra que aportan nuevas evidencias sobre la presencia de antiguos pobladores en la región.
Hallazgo arqueológico en Río Negro: descubrieron dos sitios inéditos con pinturas rupestres
El descubrimiento se produjo en una zona rural de Pilcaniyeu, tras un operativo conjunto de Gendarmería, especialistas en patrimonio y un arqueólogo del Conicet.
El descubrimiento se produjo durante una inspección realizada por efectivos del Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería Nacional. Tras detectar sectores con características compatibles con asentamientos arqueológicos, dieron intervención a los organismos especializados para verificar los indicios y avanzar con el relevamiento.
La zona, ubicada en un área montañosa y atravesada por distintos cursos de agua, fue recorrida por una comitiva integrada por una patrulla ambiental de Gendarmería, representantes de la Dirección de Patrimonio y Museos y un arqueólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
Según la información oficial, los sitios tendrían una antigüedad aproximada de 500 años y serían de relevancia para estudiar la historia de los pueblos originarios antes de la llegada de la colonización europea.
Qué encontraron
Durante el relevamiento, los especialistas identificaron cuevas, aleros rocosos, pinturas rupestres y pircas, estructuras construidas con piedras que constituyen evidencias de ocupación humana.
También se encontraron fragmentos y herramientas líticas, es decir, objetos elaborados en piedra que pueden aportar información sobre las actividades y formas de vida de las comunidades que habitaron el territorio.
Uno de los aspectos destacados del descubrimiento es que no existían registros ni investigaciones previas sobre esos dos puntos específicos. Por ese motivo, su identificación abre nuevas posibilidades para documentar y estudiar la presencia humana en esa parte de la Patagonia.
El área fue localizada luego de una recorrida desde San Carlos de Bariloche hasta Pilcaniyeu. Para llegar a los sectores de interés, el equipo debió avanzar por un entorno montañoso y atravesar diversos cauces de agua.
La protección del patrimonio
La intervención se desarrolló luego de que personal de Gendarmería detectara indicios arqueológicos durante una inspección ocular en sectores rurales. A partir de ese primer reconocimiento, se convocó a especialistas para verificar los lugares y establecer sus características.
En el operativo posterior se realizaron tareas de relevamiento planimétrico, registro fotográfico y georreferenciación, procedimientos que permiten documentar la ubicación y las particularidades de los sitios.
Las actuaciones se enmarcaron en la Ley provincial 3.041 y la Ley nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que establecen disposiciones para la preservación de este tipo de bienes.
El trabajo conjunto entre Gendarmería, los organismos de patrimonio y el equipo científico permitió confirmar la presencia de dos sitios sin antecedentes de registro en Pilcaniyeu. Su documentación constituye un primer paso para profundizar el conocimiento sobre las comunidades que habitaron la región antes de la colonización.