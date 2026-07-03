Lo que comenzó como una excavación preventiva por la ampliación de una vivienda terminó con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años. Un equipo de especialistas encontró en la localidad de Senon, en la región francesa de Lorena, tres grandes vasijas de cerámica que contenían más de 40.000 monedas romanas con una antigüedad cercana a los 1.800 años.
Hallaron más de 40.000 monedas romanas de 1.800 años enterradas en Francia
El extraordinario hallazgo arqueológico salió a la luz durante una excavación preventiva y permitió recuperar tres vasijas de cerámica que permanecieron ocultas durante casi dieciocho siglos.
El hallazgo fue realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP), que llevaba adelante trabajos en un antiguo asentamiento ocupado desde la época gala hasta el siglo IV de nuestra era.
Hallazgo excepcional
Durante las excavaciones, los arqueólogos identificaron restos de viviendas, caminos, hornos, canteras de piedra y otras estructuras que evidencian la existencia de una comunidad próspera, posiblemente integrada por comerciantes y artesanos.
La mayor sorpresa apareció al investigar una antigua zona residencial. Allí encontraron tres vasijas enterradas que conservaban miles de monedas romanas acuñadas entre finales del siglo III y principios del siglo IV.
Dos de los recipientes mantenían prácticamente intacto su contenido, mientras que el tercero solo conservaba tres piezas.
Cuántas monedas encontraron
Las primeras estimaciones indican que una de las vasijas almacenaba entre 23.000 y 24.000 monedas, mientras que la segunda contenía entre 18.000 y 19.000. En total, el descubrimiento supera las 40.000 piezas.
Muchas de las monedas presentan las imágenes de los emperadores Victorino, Tétrico I y Tétrico II, quienes gobernaron el denominado Imperio Galo, un Estado que existió entre los años 260 y 274 d.C. en parte del actual territorio francés.
Los análisis realizados permitieron determinar que las vasijas fueron enterradas en algún momento comprendido entre los años 280 y 310 d.C.
Por qué creen que no era un tesoro oculto
Aunque el hallazgo podría hacer pensar en un tesoro escondido para protegerlo de un conflicto, los investigadores sostienen una hipótesis diferente.
Según explicaron, la ubicación de las vasijas y la forma en que estaban enterradas indican que permanecían en un lugar de fácil acceso, por lo que habrían sido utilizadas durante años para guardar y retirar monedas de manera habitual.
Por ese motivo, consideran que funcionaban como una especie de depósito de dinero o "banco doméstico", más que como un escondite improvisado.
El interrogante que aún sigue abierto
La principal incógnita para los arqueólogos no es cómo se reunió semejante cantidad de monedas, sino por qué nadie volvió a recuperarlas.
Entre las hipótesis que manejan figura la posibilidad de que el dinero estuviera vinculado a una fortificación militar romana cercana y se destinara al pago de soldados o a tareas administrativas.
Los especialistas también determinaron que el asentamiento sufrió un importante incendio poco tiempo después. Aunque algunas construcciones fueron reconstruidas, el lugar terminó siendo abandonado hacia mediados del siglo IV.
Las vasijas permanecieron enterradas durante casi dieciocho siglos, hasta que una obra de ampliación de una vivienda permitió que este extraordinario hallazgo volviera a salir a la luz.