Arqueólogos descubrieron en México un antiguo asentamiento maya sepultado bajo el manto del bosque tropical. La ciudad, bautizada como Minanbé –que en maya yucateco significa "no hay camino"–, se encuentra en la reserva de la biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Hallaron una milenaria ciudad maya intacta oculta en la selva mexicana
La ciudad de 15 hectáreas, bautizada como Minanbé –que en maya yucateco significa "no hay camino"–, se encuentra en la reserva de la biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El complejo, de unas 15 hectáreas y datado entre los años 600 y 900 d. C., forma parte de un proyecto de investigación que Ivan Šprajc ha desarrollado durante tres décadas en las Tierras Bajas Mayas Centrales. El hallazgo culmina ese largo trabajo en una región que, durante el periodo Clásico Tardío, albergó entre 9 y 11 millones de habitantes.
Cinco kilómetros a machete para llegar a Minanbé
Para llegar al yacimiento, el equipo mexicano-esloveno liderado por Šprajc tuvo que abrir un sendero de cinco kilómetros a machete y recorrer varios kilómetros más selva adentro. Allí hallaron un templo piramidal de más de 13 metros de altura, edificios de carácter palaciego y religioso, plazas, altares y un sistema de canalizaciones hidráulicas.
Los investigadores identificaron además 14 monumentos, entre ellos altares y estelas con elementos iconográficos y textos jeroglíficos. La llamada Estela 1 presenta una escena de decapitación junto a un signo calendárico que registra la fecha de 849 d. C., un hallazgo que podría aportar nuevas pistas sobre el periodo final de la ciudad y de otros asentamientos de la región.
LiDAR revela el núcleo urbano oculto bajo la selva maya
Las ruinas fueron exploradas mediante tecnología láser y parcialmente excavadas. Los datos obtenidos mediante escaneo LiDAR permitieron identificar indicios de un asentamiento de unas 15 hectáreas oculto bajo la selva, que posteriormente fue confirmado mediante las exploraciones sobre el terreno.
"Los monumentos y los textos jeroglíficos aportan nuevos conocimientos sobre los últimos siglos de la civilización maya", escribió en X la ministra de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.
Según Šprajc, el difícil acceso al sitio inspiró el nombre de Minanbé. Además, el asentamiento se encontraba intacto y sin indicios de saqueo, algo inusual en la región. "Fue una gran sorpresa para nosotros", afirmó el arqueólogo.
De hecho, el propio INAH describió a Minanbé como una "ciudad maya virgen", en alusión a la ausencia de intervenciones y expolios modernos en el sitio.
Los investigadores consideran que el hallazgo refuerza la idea de que esta zona estuvo intensamente transformada para la producción agrícola durante su apogeo y que el asentamiento pudo haber desempeñado un papel relevante en la producción agrícola y la comercialización de excedentes.