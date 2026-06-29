Arqueología

Hallaron una milenaria ciudad maya intacta oculta en la selva mexicana

La ciudad de 15 hectáreas, bautizada como Minanbé –que en maya yucateco significa "no hay camino"–, se encuentra en la reserva de la biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).