En Ayacucho

Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves en Perú

El temblor ocurrió a la 1:00 p.m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas. El alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales.